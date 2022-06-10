"Приват24" тимчасово зупинить роботу – коли і в чому причина

12 червня протягом кількох годин не працюватимуть сервіси ПриватБанку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Мобільний банківський додаток "Приват24" не працюватиме вночі 12 червня з 00:00 до 05:00. Це пов'язано з регламентними роботами.

Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.

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"12 червня вночі ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи в Приват24, послуги будуть на паузі до 5 ранку", – йдеться в повідомленні.

Клієнтів попереджають, що під час регламентних робіт програма та Web-версія Приват24 будуть недоступні.

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Клієнти ПриватБанку з 1 червня повинні вносити обов'язкові платежі за картковими кредитами. Але з огляду на військовий стан у країні і те, що багато клієнтів втратили стабільний дохід через війну, банк розробив різні схеми виплат.

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Наприклад, клієнтам не нараховуватимуть штрафи за прострочені платежі за кредитними картками. Але співробітники банку дзвонитимуть таким клієнтам і нагадуватимуть про платежі.

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