Доведеться ходити пішки? Які автомобілі більше не можна купити в РФ

З РФ масово йдуть автоконцерни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після нападу російської армії на мирні українські міста РФ поступово почала перетворюватися на країну-ізгоя. З нею відмовляються співпрацювати все більше світових компаній, зокрема – автомобільних.

"Сьогодні" зібрали всі новини про те, які автоконцерни вирішили розірвати всі стосунки з агресором.

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Найбільша компанія BMW заявила про припинення виробництва своїх авто на потужностях російського заводу в Калінінграді, а також відмовилася постачати свої машини до РФ.

Також експортувати свої автомобілі до країни-агресора відмовилися:

Volvo;

Ford;

Skoda;

Volkswagen (також зупиняється виробництво в РФ);

Cadilac;

Шевроле;

Audi;

General Motors;

GMC;

Jaguar;

Buick.

А такі компанії, як Daimler Truck і найбільша автомобільна корпорація General Motors, також заявили про зупинення ведення бізнесу в Росії.

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"Наразі наші думки з народом України", – підтримали нашу країну в General Motors.

Деякі компанії змушені піти з російського ринку не лише через принципову позицію, а через санкції, введені проти РФ західними союзниками.

Падіння рубля

У зв'язку із запровадженням санкцій проти Центробанку РФ у країні почалися проблеми з валютою.

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На біржі рубль за кілька годин обвалився більш ніж на 30% й досяг рівня 1998 року.

Найсильніший спад був зафіксований ранці 28 лютого. За один долар можна було купити 114 рублів, а євро коштувало 127 рублів.

В обмінниках його продають ще дорожче, у деяких місцях доходить до 250 руб/дол.

"Сьогодні" також писали, які санкції було введено проти Росії, і розповідали, яка компанія зупиняє продажі в РФ.