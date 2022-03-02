Доведеться ходити пішки? Які автомобілі більше не можна купити в РФ

З РФ масово йдуть автоконцерни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Після нападу російської армії на мирні українські міста РФ поступово почала перетворюватися на країну-ізгоя. З нею відмовляються співпрацювати все більше світових компаній, зокрема – автомобільних.
"Сьогодні" зібрали всі новини про те, які автоконцерни вирішили розірвати всі стосунки з агресором.
Найбільша компанія BMW заявила про припинення виробництва своїх авто на потужностях російського заводу в Калінінграді, а також відмовилася постачати свої машини до РФ.
Також експортувати свої автомобілі до країни-агресора відмовилися:
- Volvo;
- Ford;
- Skoda;
- Volkswagen (також зупиняється виробництво в РФ);
- Cadilac;
- Шевроле;
- Audi;
- General Motors;
- GMC;
- Jaguar;
- Buick.
А такі компанії, як Daimler Truck і найбільша автомобільна корпорація General Motors, також заявили про зупинення ведення бізнесу в Росії.
"Наразі наші думки з народом України", – підтримали нашу країну в General Motors.
Деякі компанії змушені піти з російського ринку не лише через принципову позицію, а через санкції, введені проти РФ західними союзниками.
Падіння рубля
У зв'язку із запровадженням санкцій проти Центробанку РФ у країні почалися проблеми з валютою.
На біржі рубль за кілька годин обвалився більш ніж на 30% й досяг рівня 1998 року.
Найсильніший спад був зафіксований ранці 28 лютого. За один долар можна було купити 114 рублів, а євро коштувало 127 рублів.
В обмінниках його продають ще дорожче, у деяких місцях доходить до 250 руб/дол.
"Сьогодні" також писали, які санкції було введено проти Росії, і розповідали, яка компанія зупиняє продажі в РФ.