Придется ходить пешком? Какие автомобили больше нельзя купить в РФ

Из РФ массово уходят автоконцерны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
После нападения российской армии на мирные украинские города РФ постепенно начала превращаться в страну-изгоя. С ней отказываются сотрудничать все больше мировых компаний, в том числе – автомобильных.
"Сегодня" собрали все новости о том, какие автоконцерны приняли решение разорвать все отношения с агрессором.
Крупнейшая компания BMW заявила о прекращении производства своих авто на мощностях российского завода в Калининграде, а также отказалась поставлять свои машины в РФ.
Также экспортировать свои автомобили в страну-агрессор отказались:
- Volvo;
- Ford;
- Skoda;
- Volkswagen (также останавливается производство в РФ);
- Cadilac;
- Chevrolet;
- Audi;
- General Motors;
- GMC;
- Jaguar;
- Buick.
А такие компании как Daimler Truck и крупнейшая автомобильная корпорация General Motors также заявили об остановке ведения бизнеса в России.
"В настоящее время наши мысли с народом Украины", – поддержали нашу страну в General Motors.
Некоторые компании вынуждены уйти с российского рынка не только из-за принципиальной позиции, но и из-за санкций, введенных против РФ западными союзниками.
А 2 марта Honda и Mazda присоединились к остальным заявили, прекращают экспорт авто, мотоциклов и комплектующих в РФ.
Обвал рубля
В связи с введением санкций против Центробанка РФ в стране начались проблемы с валютой.
На бирже рубль за несколько часов рухнул более чем на 30% и достиг уровня 1998 года.
Самый сильный спад был зафиксирован рано утром 28 февраля. За один доллар можно было купить 114 рублей, а евро стоило 127.
В обменниках его продают еще дороже, в некоторых местах доходит до 250 руб/долл.
"Сегодня" также писали, какие санкции были введены против России, и рассказывали, какая компания останавливает продажи в РФ.