Придется ходить пешком? Какие автомобили больше нельзя купить в РФ

Из РФ массово уходят автоконцерны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После нападения российской армии на мирные украинские города РФ постепенно начала превращаться в страну-изгоя. С ней отказываются сотрудничать все больше мировых компаний, в том числе – автомобильных.

"Сегодня" собрали все новости о том, какие автоконцерны приняли решение разорвать все отношения с агрессором.

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Крупнейшая компания BMW заявила о прекращении производства своих авто на мощностях российского завода в Калининграде, а также отказалась поставлять свои машины в РФ.

Также экспортировать свои автомобили в страну-агрессор отказались:

Volvo;

Ford;

Skoda;

Volkswagen (также останавливается производство в РФ);

Cadilac;

Chevrolet;

Audi;

General Motors;

GMC;

Jaguar;

Buick.

А такие компании как Daimler Truck и крупнейшая автомобильная корпорация General Motors также заявили об остановке ведения бизнеса в России.

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"В настоящее время наши мысли с народом Украины", – поддержали нашу страну в General Motors.

Некоторые компании вынуждены уйти с российского рынка не только из-за принципиальной позиции, но и из-за санкций, введенных против РФ западными союзниками.

А 2 марта Honda и Mazda присоединились к остальным заявили, прекращают экспорт авто, мотоциклов и комплектующих в РФ.

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Обвал рубля

В связи с введением санкций против Центробанка РФ в стране начались проблемы с валютой.

На бирже рубль за несколько часов рухнул более чем на 30% и достиг уровня 1998 года.

Самый сильный спад был зафиксирован рано утром 28 февраля. За один доллар можно было купить 114 рублей, а евро стоило 127.

В обменниках его продают еще дороже, в некоторых местах доходит до 250 руб/долл.

"Сегодня" также писали, какие санкции были введены против России, и рассказывали, какая компания останавливает продажи в РФ.