Пропозиція, від якої не відмовитися? Raiffeisen Bank може вийти з ринку РФ

Керівництво австрійського банку вирішує, чи продати активи в Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI), попри шалені прибутки, може вийти з російського ринку.

Як заявив керівник фінансової установи Йоганн Штробль, банк отримав пропозиції від бізнесу щодо своїх активів у РФ, пише Reuters.

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RBI оцінює всі стратегічні варіанти, зокрема можливий повний або частковий вихід із ринку РФ. Це досить серйозний крок, оскільки австрійський банк працює в Росії впродовж останніх 30 років. За цей час він став десятим за величиною в країні та приносить групі майже третину чистого прибутку щороку.

Оцінки банку

За словами Штробля, для ухвалення рішення знадобиться певний час, але Raiffeisen Bank International спробує якомога швидше зрозуміти, які є шляхи виходу із ситуації.

У першому кварталі 2022 року, згідно зі звітом банку, його прибуток подвоївся та становив 442 млн євро (13,7 млрд грн). Втім кредитів поменшало, а ризики зросли. Отриманню прибутку сприяло підвищення комісійних зборів.

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Окрім цього, акції банку впали на 47% після російського вторгнення в Україну 24 лютого. Тоді ж в RBI почали оцінювати "усі стратегічні варіанти", включно з можливим виходом з ринку РФ.

Відповідно до офіційної заяви банку, вони підтримують українців, чиє життя назавжди трагічно змінилося внаслідок війни. Безпрецедентна ситуація змусила банкірів замислитися над своєю позицією в Росії.

Кредитні канікули в Україні

У зв'язку з війною в Україні багато банків запровадили кредитні канікули для фізичних осіб за всіма кредитними картками. Як розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, завдяки цьому кредитні організації не штрафують людей та компанії за несвоєчасність платежів.

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"Мінус у тому, що це не автоматична умова. Кожному позичальнику обов'язково потрібно звернутися до банку та уточнити, чи застосували до нього цю умову", – зауважив експерт.

Серед нюансів є такий, що борг за відсотками, який нараховується за кожен місяць, ніхто не списує. Банки не готові "ставитися з розумінням" і скасовувати домовленості, навіть якщо підприємство закрилося чи не працює через війну.

Раніше ми писали, за що банки блокують гроші на рахунках українців, і пояснювали, які податкові послаблення діють для українців під час режиму воєнного стану.