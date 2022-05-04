Предложение, от которого не отказаться? Raiffeisen Bank может выйти из рынка РФ

Руководство австрийского банка решает, продать ли активы в России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), несмотря на сумасшедшие доходы, может выйти из российского рынка.

Как заявил руководитель финансового учреждения Иоганн Штробль, банк получил предложения от бизнеса по своим активам в РФ, пишет Reuters.

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RBI оценивает все стратегические варианты, в том числе возможный полный или частичный выход из рынка РФ. Это достаточно серьезный шаг, поскольку австрийский банк работает в России на протяжении последних 30 лет. За это время он стал десятым по величине в стране и приносит группе почти треть чистой прибыли ежегодно.

Оценки банка

По словам Штробля, для принятия решения понадобится определенное время, но Raiffeisen Bank International попытается как можно скорее понять, какие есть пути выхода из ситуации.

В первом квартале 2022 года, согласно отчету банка, его прибыль удвоилась и составила 442 млн евро (13,7 млрд. грн). Впрочем, кредитов стало меньше, а риски выросли. Получению прибыли способствовало повышение комиссионных сборов.

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Кроме этого, акции банка упали на 47% после российского вторжения в Украину 24 февраля. Тогда же в RBI начали оценивать "все стратегические варианты", включая возможный выход из рынка РФ.

В соответствии с официальным заявлением банка, они поддерживают украинцев, чья жизнь навсегда трагически изменилась в результате войны. Беспрецедентная ситуация заставила банкиров задуматься о своей позиции в России.

Кредитные каникулы в Украине

В связи с войной в Украине много банков ввели кредитные каникулы для физических лиц по всем кредитным картам. Как рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак, благодаря этому кредитные организации не штрафуют людей и компании за несвоевременность платежей.

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"Минус в том, что это не автоматическое условие. Каждому заемщику обязательно нужно обратиться в банк и уточнить, применили ли к нему это условие", – отметил эксперт.

Среди нюансов – такой, что долг по процентам, который начисляется за каждый месяц, никто не списывает. Банки не готовы "входить в положение" и отменять договоренности, даже если предприятие закрылось или не работает из-за войны.

Раньше мы писали, за что банки блокируют деньги на счетах украинцев, и объясняли, какие налоговые послабления действуют для украинцев во время режима военного положения.