Правила на ринку змінилися – де українцям найвигідніше купувати долари

При покупці доларів не можна ризикувати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Долари українцям пропонують купити у безлічі місць. Готівкову валюту можна придбати і продати у банках, обмінниках або скористатись послугами спекулянтів на чорному ринку.

Про те, де це вигідніше зробити, "Сьогодні" запитали у експерта.

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За словами доктора економічних наук Василя Фурмана, Національний банк зняв дуже багато обмежень на готівковому ринку і курс у більшості банків зрівнявся з показником на чорному ринку.

Це означає, що не потрібно ризикувати і зв’язуватись з напівлегальними або нелегальними пунктами обміну.

"Не ризикувати, потрібно робити це в банках, оскільки на валютному ринку дуже багато ризиків. Якщо це ліцензійні обмінники, там теж можна купувати долари. Зараз різниці у курсах немає", – каже експерт.

Фурман також порадив тим, хто не знає – купувати гривню чи долари, вкластися у військові облігації.

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Таким чином ви зробите свій внесок у перемогу над ворогом і ще й отримаєте прибуток.

Що незабаром відбудеться з курсом?

Валютний стратег американського банку Wells Fargo Ерік Нельсон розповів, що курс американської валюти незабаром може зрівнятись з євро, вперше, за два десятиріччя.

Це відбувається через все більші розриви між відсотковими ставками та економічним зростанням у США і Європі.

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Детальніше про те, наскільки ймовірний такий сценарій, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з доларом на чорному ринку і розповідали, скільки коштує валюта в банках.