Правила на рынке изменились – где украинцам выгоднее всего покупать доллары

При покупке долларов нельзя рисковать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Доллары украинцам предлагают купить в множестве мест. Наличную валюту можно приобрести и продать в банках, обменниках или воспользоваться услугами спекулянтов на черном рынке.

О том, где это выгоднее сделать, "Сегодня" спросили у эксперта.

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По словам доктора экономических наук Василия Фурмана, Национальный банк снял очень много ограничений на наличном рынке и курс у большинства банков сравнялся с показателем на черном рынке.

Это означает, что не следует рисковать и связываться с полулегальными или нелегальными пунктами обмена.

"Не рисковать, нужно делать это в банках, поскольку на валютном рынке очень много рисков. Если это лицензионные обменники, то тоже можно покупать доллары. Сейчас разницы в курсах нет", – говорит эксперт.

Фурман также посоветовал тем, кто не знает – покупать гривну или доллары, вложиться в военные облигации.

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Таким образом вы внесете свой вклад в победу над врагом и получите прибыль.

Что скоро произойдет с курсом?

Валютный стратег американского банка Wells Fargo Эрик Нельсон рассказал, что курс американской валюты в скором времени может сравниться с евро, впервые, за два десятилетия.

Это происходит из-за все больших разрывов между процентными ставками и экономическим ростом в США и Европе.

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Подробнее о том, насколько вероятен такой сценарий, читайте в нашем материале.

"Сегодня" раньше писали, что происходит с долларом на черном рынке и рассказывали, сколько стоит валюта в банках.