Доллар теряет уверенность? Что происходит с валютой на черном рынке

Рассказываем, что происходит с американской валютой на черном рынке 13 июня

Как ведет себя доллар на черном рынке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ситуация с долларом в Украине на черном рынке меняется постоянно. Курс то снижается, то повышается почти до рекордных значений.

По состоянию на первую половину дня четверга, 16 июня, курс продажи американской валюты составил 35,69 грн/долл. Днем ранее курс был на 10 копеек ниже.

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Курс доллара ведет себя по "тихому" на черном рынке в четверг, 15 июня 1 /1

Тем временем курс покупки составляет 35,53 грн/долл.

Самый низкий курс продажи среди предложений составляет 35,53 грн/долл., а самый высокий – 36 грн/долл.

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Каким будет курс в ближайшие полгода?

Как рассказал ранее в комментарии "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Кущ, настоящий курс в ближайшие полгода может "потолстеть" еще на 15% – из-за девальвации. Осенью прыжок курса к 40 грн/долл. Кущ считает абсолютно реальным.

Поэтому гривня вряд ли укрепится выше 30 грн/долл, по словам экономиста – это уже практически невозможно.

"Мало того, что это невозможно, это еще и не желательно. Потому что восстановление экономики – это повышенный спрос на импорт, прежде всего технологический и инвестиционный. Плюс нам нужно будет поддерживать своих экспортеров, для чего нужна небольшая плавная девальвация", – поясняет Кущ.

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Ранее мы рассказывали, сколько денег теперь можно снять с карты за рубежом. Также мы писали, что будет с ценами и курсом доллара после рекордного поднятия учетной ставки.