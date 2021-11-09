Вплинула пандемія? Чому українці перестали купувати власне житло

З другої половини вересня по кінець грудня зменшення активності може сягнути в середньому 30% / Фото: Колаж: Сьогодні

Експерти очікують зниження на 20% попиту на житло на первинному та вторинному ринках. Причиною стало загострення пандемії.

Про це свідчать дані Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України.

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Ситуація на первинному ринку

Виявилось, що з другої половини вересня по жовтень включно попит скоротився в середньому на 15-20%. Якщо оцінювати активність інвесторів у великих українських містах, то у Києві та Одесі вона знизилась на 15-17%, а у Львові, Дніпрі та Харкові зниження попиту становить близько 20-22%.

Президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта прогнозує, що з другої половини вересня по кінець грудня зменшення активності може сягнути в середньому 30%.

"Попри те, що для вакцинованих громадян фактично не запроваджено обмежень для інвестування в первинний ринок житла, активне негативне інформаційне тло про рівень захворюваності на ковід стане суттєвим фактором для відтермінування угод щонайменше на 1,5-2 місяці", – вважає він.

На думку експерта, через пандемію може сповільнитись динаміка будівництва. У Києві сповільнення може сягнути 30%, у Львові та Харкові – 35%, а у Дніпрі та Одесі – понад 25%.

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"За підсумками жовтня у найбільших містах України лише трохи більше 50% компаній мають достатні фінансові можливості продовжувати будівництво протягом певного періоду без залучення коштів інвесторів. Досі на первинному ринку існують значні ризики для вкладання коштів, а перебіг пандемії лише загострює їх. Тому цікавість потенційних покупців до того чи іншого житлового комплексу залежатиме ще й від активності ведення будівництва", – розповів Піта.

У той же час він вважає, що до кінця року забудовники навряд чи ризикнуть збільшувати ціну. Більше того, на думку експерта, інвестори можуть розраховувати на 10% знижки за умови 100%-вої оплати.

Ситуація на вторинному ринку

На вторинному ринку житла в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та Одесі очікується, у листопаді, на 17-20% зниження попиту. Більше того, за даними АФНУ, кількість потенційних покупців вже скоротилася в середньому на 10-15% з другої половини вересня та впродовж жовтня.

Проте на найпопулярніші квартири площею до 50 м², які знаходяться у радянських будинках та вдалих локаціях, попит знизився лише на 5-7%.

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"Листопадове скорочення угод у найбільших обласних центрах України навряд чи призведе до суттєвого зниження цін. У 70% квартир, виставлених на продаж, ціни залишатимуться стабільними. У 20% квартир можливе збільшення їхньої вартості в межах 3-5%, а ситуативне зниження цін – до 3% – прогнозується лише в 10% об'єктів, які за своїми характеристиками не викликають значної зацікавленості у покупців", – розповів експерт.

Піта прогнозує, що покупці повернуться на вторинний ринок, але після завершення карантинних обмежень.

"На відміну від первинного ринку, де стабілізація попиту і пропозиції настане в лютому 2022 року, на вторинному ринку житла вже до кінця поточного року варто очікувати майже повну реалізацію відтермінованих на час нових обмежень угод. Проте передумов до економічно обґрунтованого зростання цін зараз немає, вартість 90% виставлених на продаж об'єктів залишатиметься на рівні вересневих показників", – пояснив він.

Які приватні будинки в Україні різко подорожчали

За останні три місяці вартість приватних будинків у передмісті Києва, Харкова, Одеси, Дніпра та Львова зросла на 3-5%. Найбільше подорожчання спостерігалося у сегменті будинків площею до 150 м², що розташовані на відстані до 20 км від міста.

"За останні три місяці на ринку приватних садиб спостерігається уповільнення темпів зростання їхньої вартості. На цей момент попит на приватні будинки реалізований майже на 90%", – розповів президент АСНУ Юрій Піта.

За його словами, з другої половини 2021 року помітна ще одна важлива тенденція: попит на приватні будинки поступово скорочується.Так, з липня до вересня кількість потенційних покупців зменшилася на 10%.

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