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В Україні до нуля впали темпи будівництва

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
29 жовтня, 18:15
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У будівельній галузі за січень-вересень зафіксовано зростання на 3,2%
У вересні будівництво житла зросло лише на 1,7%
У вересні будівництво житла зросло лише на 1,7% / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за перші дев'ять місяців 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги будівництва житла зросли на 18,4%.

Про це повідомляє Держстат.

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Лише у вересні обсяги зросли на 1,7%, але темпи зростання будівництва житла в Україні знизилися майже до нуля. Водночас у будівельній галузі за січень-вересень зафіксовано зростання на 3,2%, а у вересні на 10,1%.

/ Фото: скріншот

Згідно з офіційною статистикою, обсяг виконаних будівельних робіт підприємствами України у січні-вересні 2021 року становив 149,1 млрд. гривень. З них:

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  • обсяг виробленої будівельної продукції становив 33,1%;
  • ремонт (капітальний та поточний) – 41,3%;
  • реконструкція та технічне переоснащення – 25,6%.

/ Фото: скріншот

Які приватні будинки в Україні різко подорожчали

За останні три місяці вартість приватних будинків у передмісті Києва, Харкова, Одеси, Дніпра та Львова зросла на 3-5%. Найбільше подорожчання спостерігалося у сегменті будинків площею до 150 м2, що розташовані на відстані до 20 км від міста.

"За останні три місяці на ринку приватних садиб спостерігається уповільнення темпів зростання їхньої вартості. На цей момент попит на приватні будинки реалізований майже на 90%", – розповів президент АСНУ Юрій Піта.

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За його словами, з другої половини 2021 року помітна ще одна важлива тенденція: попит на приватні будинки поступово скорочується.Так, з липня до вересня кількість потенційних покупців зменшилася на 10%.

У період карантину популярністю стали користуватися будь-які будинки неподалік міста. Читайте на скільки ціни злетять до кінця року.

Нагадаємо, що всім, у кого квартири понад 60 квадратних метрів та будинки понад 120 "квадратів", доведеться заплатити податок.

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