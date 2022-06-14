Пощастить не всім: кого активно шукають українські роботодавці

Кількість вакансій для українців збільшилась / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні поступово збільшується кількість працюючих компаній і, відповідно, зростає кількість пропозицій щодо роботи.

Про це свідчить аналітика порталу "Опендатабот".

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За їхніми даними, кількість вакансій зростає на 10% щотижня, стрімко зростає попит на робітничі спеціальності, а ось айтішників така тенденція не торкнулася.

Наприклад, на сайті "OLX Робота" кількість вакансій для людей робітничих професій досягла 41 978, хоча всього тиждень тому було 32 023 оголошень про пошук працівників.

Бізнес відновлює роботу

За даними української компанії з автоматизації закладів Poster POS, вже 71% кафе та ресторанів у країні відновили свою роботу.

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А ось кількість покупок залізничних квитків складає всього 50% від довоєнних показників , але кількість замовлень таксі зростає, і вже відновилося до 41,6% довоєнного показника.

Обнадіює й те, що у червні зросла кількість реєстрацій нового бізнесу, у тому числі і фізосіб підприємців.

Хто працюватиме більше?

Через війну в Україні змінилася не тільки ситуація на ринку праці, а й правила оформлення трудових відносин.

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Наприклад, роботодавець має право встановити 12 обов'язкових годин для роботи, якщо цього є необхідні передумови.

Наприклад, у довоєнний час підприємство працювало безперервно та мало три зміни, серед яких і нічна.

Наразі працювати в такому графіку немає можливості, оскільки дозволено це робити лише вдень. Через це робоча зміна буде не 8, а 12 годин.

"Сьогодні" раніше писали, чому офіційне працевлаштування більш вигідне та розповідали, хто після війни зможе заробляти більше.