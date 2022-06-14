Повезет не всем: кого активно ищут украинские работодатели

Количество вакансий для украинцев увеличилось / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине постепенно увеличивается число работающих компаний и, соответственно, растет количество предложений о работе.

Об этом свидетельствует аналитика портала "Опендатабот".

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По ее данным, число вакансий увеличивается на 10% каждую неделю, стремительно растет спрос на рабочие специальности, а вот айтишников такая тенденция не затронула.

Например, на сайте "OLX Работа" количество вакансий для людей рабочих профессий достигло 41 978, хотя всего неделю назад было 32 023 объявлений о поиске работников.

Бизнес восстанавливает работу

По данным украинской компании по автоматизации заведений Poster POS, уже 71% кафе и ресторанов в стране возобновили свою работу.

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А вот количество покупок железнодорожных билетов составляет всего 50% от довоенных показателей, но количество заказов такси растет и уже восстановилось до 41,6% от довоенного показателя.

Обнадеживает и то, что в июне выросло количество регистраций нового бизнеса, в том числе и физлиц предпринимателей.

Кто будет работать больше?

Из-за войны в Украине изменилась не только ситуация на рынке труда, но и правила в оформлении трудовых отношений.

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Например, работодатель имеет право установить 12 обязательных часов для работы, если для этого есть необходимые предпосылки.

Например, в довоенное время предприятие работало непрерывно и имело три смены, среди которых и ночная.

Сейчас работать в таком графике нет возможности, поскольку разрешено это делать только днем. Из-за этого рабочая смена будет не 8, а 12 часов.

"Сегодня" ранее писали, почему официальное трудоустройство более выгодное, и рассказывали, кто после войны сможет зарабатывать больше.