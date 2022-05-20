Знадобиться кожному: 5 важливих видів страхування під час війни

Для українців доступні різні види страхування / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни для українців виникають постійні безпекові загрози. Однак у Нацбанку зазначають, що є і інші загрози, які відійшли на другий план, але захист від яких допоможе людям в такий період.

Імовірність того, що можна пошкодити авто, отримати травми тощо все ще є, тому пресслужба НБУ назвала 5 основних видів страхових послуг, які актуальні сьогодні.

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Страхування убезпечить від непідйомних витрат

Один з основних видів страхування – обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, або "автоцивілка". Вона є двох видів: що діє на території України, і що діє закордоном і зветься "Зелена карта". Такий документ у випадку ДТП покриває збитки, які третім особам завдав власник полісу.

Ще один важливий вид – страхування КАСКО. Воно покриває збитки від пошкодження транспортних засобів, знищення внаслідок ДТП, стихійних явищ, пожежі та інших ризиків, а також викрадення.

Страхування є і для осіб, що виїжджають за кордон. Воно допоможе українцям захиститися від непередбачуваних витрат у випадку раптового захворювання або нещасного випадку в іншій країні.

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Також є добровільне медичне страхування. У цьому випадку страхова компанія організує надання медичних послуг та оплатить їх вартість, якщо у застрахованої особи виникнуть проблеми зі здоров'ям.

П'ятий вид захисту під час війни – страхування рухомого та нерухомого майна. Це покриє збитки у випадку втрати або пошкодження цього майна внаслідок пожежі, природних явищ, крадіжки та інших ризиків.

У Нацбанку додають, що навіть попри труднощі, пов’язані з веденням бізнесу в умовах воєнного стану, ринок страхування в Україні стабільно працює, і в людей є можливість звернутися й отримати послуги страхових компаній.

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Українці перестали брати великі кредити і почали вкладати у банки

Раніше "Сьогодні" писали, що українці перестали брати у банках кредити на авто та іпотеку. За даними НБУ, кредити видавались на поточні потреби клієнтів.

Найбільше українцям видавали короткострокові кредити до 1 року. Значно менше людей брали гроші в борг на 2-5 років. Найменше кредитів видавалось на побутову техніку.

Водночас під час війни українці не стали менше довіряти банківській системі, незважаючи на побоювання НБУ.

Експерти Нацбанку порівняли оперативні дані станом на 29 квітня з даними на початок року та початок війни і визначили, що в обох випадках обсяги гривневих коштів фізосіб відчутно зросли.

"Сьогодні" також розповідали, чому обурений клієнт поскаржився на незаконну діяльність працівників Ощадбанку, і які пільги можуть отримати учасники бойових дій та їхні діти.