Наслідки непоправні! Що станеться з Росією після дефолту

Росія близька до дефолту як ніколи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через заборону погашати валютні борги заарештованими коштами Росія опинилася на межі дефолту, який буквально ізолює агресора від міжнародних ринків капіталу на довгі роки (десятиліття), ускладнить та збільшить витрати на фінансування навіть там, де Росія прагне отримати фінансування від дружніх країн, таких як Китай.

Про це у колонці для НВ написав британський економіст Тімоті Еш.

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Майбутній дефолт призведе до того, що:

це відріже від міжнародних ринків;

буде дуже складно знайти інвесторів;

кредити подорожчають навіть від Китаю;

це вплине як на здатність самої держави запозичувати кошти, так і на можливості корпорацій та банків.

Перша стадія дефолту... і Росія вже в ній

Поки що Росії вдавалося уникати дефолту, незважаючи на західні санкції. Проте деякі експерти стверджують, що агресор вже увійшов у стадію технічного дефолту.

Зокрема, український економіст, фінансовий аналітик Ерік Найман пише у Facebook, що виплата за єврооблігаціями, яка мала пройти 4 квітня, не пройшла. Минулого разу Росії дозволили користуватися грошима з грошових резервів. Але тепер санкціонована Мінфіном США для березневого платежу лазівка закрилася.

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"У Росії є 30 днів на вирішення цієї проблеми, інакше технічний дефолт перейде в розряд крос-дефолту. Тобто дефолтне весь держборг Росії, а не тільки випуск облігацій, за яким було пропущено платіж", — написав він.

Серед інших ознак дефолту Найман називає такі:

зовнішній держборг Росії, включно з держкомпаніями, становив близько 226 млрд дол. Це майже автоматично запустить процедуру конфіскації російських активів за борги. Наприклад, танкерів з російською нафтою;

Росії, включно з держкомпаніями, становив близько 226 млрд дол. Це майже автоматично запустить процедуру конфіскації російських активів за борги. Наприклад, танкерів з російською нафтою; тури до Єгипту та Туреччини з РФ подорожчали на 35%. Натомість рубль стабільний. Тобто у доларах доведеться заплатити більше;

до Єгипту та Туреччини з РФ подорожчали на 35%. Натомість рубль стабільний. Тобто у доларах доведеться заплатити більше; сировинний трейдер Trafigura продає Urals із рекордним дисконтом 35 доларів. І черги охочих купити "криваву" нафту немає;

із рекордним дисконтом 35 доларів. І черги охочих купити "криваву" нафту немає; Bank of America: курс рубля за рік – 80 руб./дол. Падіння ВВП на 13%. Інфляція – 20%.

До реального дефолту залишилося менш ніж два місяці

Росії вже раз вдалося уникнути дефолту, попри санкції Заходу. Тоді їй дозволили сплачувати борги з арештованих рахунків. Такий дозвіл триватиме до 25 травня, а вже за два дні РФ потрібно буде здійснити чергову виплату.

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"Росія може бути змушена здійснити платежі в рублях і на банківські рахунки в Росії, що, як стверджує Міністерство фінансів, буде альтернативним варіантом. Однак це буде дефолтом", – повідомляє Reuters.

А причина в тому, що юридичні умови вимагають виплат у доларах. Крім того, є варіант, що Росія не здійснить платежів, а це теж означатиме дефолт.

"Росія вже заблокована на міжнародних ринках запозичень через санкції Заходу, але дефолт означатиме, що вона не зможе відновити доступ доти, доки кредити не будуть повністю погашені, а будь-які судові справи, пов'язані з дефолтом, не будуть вирішені", – йдеться у повідомленні видання.

Навіть якщо санкції з РФ найближчим часом знімуть, то все одно її репутація на фінансових ринках буде зіпсована.

Раніше ми писали, що відбувається з військовою промисловістю Росії та як росіяни обходять санкції.