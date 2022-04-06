Последствия неисправимы! Что будет с Россией после дефолта

Россия близка к дефолту как никогда / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за запрета погашать валютные долги арестованными средствами Россия оказалась на грани дефолта, который в буквальном смысле изолирует агрессора от международных рынков капитала на долгие годы (десятилетия), усложнит и увеличит расходы на финансирование даже там, где Россия стремится получить финансирование от дружественных стран, таких как Китай.

Об этом в колонке для НВ написал британский экономист Тимоти Эш.

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Будущий дефолт приведет к тому, что:

это отрежет от международных рынков;

будет очень сложно найти инвесторов;

кредиты подорожают даже от Китая;

это повлияет как на способность самого государства заимствовать средства, так и на возможности корпораций и банков.

Первая стадия дефолта... и Россия уже в ней

Пока России удавалось избегать дефолта, невзирая на западные санкции. Однако некоторые эксперты утверждают, что агрессор уже вошел в стадию технического дефолта.

Так, украинский экономист, финансовый аналитик Эрик Найман пишет в Facebook, что выплата по еврооблигациям, которая должна была пройти 4 апреля, не прошла. В прошлый раз России разрешили пользоваться деньгами из денежных резервов. Но сейчас санкционированная Минфином США для мартовского платежа лазейка закрылась.

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"У РФ есть 30 дней на решение этой проблемы, иначе технический дефолт перейдет в разряд кросс-дефолта. То есть дефолтнет весь госдолг РФ, а не только выпуск облигаций, по которому был пропущен платеж" , – написал он.

Среди других признаков дефолта Найман называет следующие:

внешний госдолг России, включая госкомпании, составил около 226 млрд долл. Это автоматически запустит процедуру конфискации российских активов в счет долга. К примеру, танкеров с русской нефтью;

России, включая госкомпании, составил около 226 млрд долл. Это автоматически запустит процедуру конфискации российских активов в счет долга. К примеру, танкеров с русской нефтью; туры в Египет и Турцию из РФ подорожали на 35%. Однако рубль стабилен. То есть в долларах придется заплатить больше;

в Египет и Турцию из РФ подорожали на 35%. Однако рубль стабилен. То есть в долларах придется заплатить больше; сырьевой трейдер Trafigura продает Urals с рекордным дисконтом 35 долларов. И очереди желающих купить "кровавую" нефть нет;

с рекордным дисконтом 35 долларов. И очереди желающих купить "кровавую" нефть нет; Bank of America: курс рубля в год – 80 руб/долл. Падение ВВП составило 13%. Инфляция – 20%.

До реального дефолта осталось менее двух месяцев

России уже раз удалось избежать дефолта, несмотря на санкции Запада. Тогда ей разрешили платить долги по арестованным счетам. Такое разрешение будет продолжаться до 25 мая, а уже через два дня РФ нужно будет произвести очередную выплату.

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"Россия может быть вынуждена совершить платежи в рублях и на банковские счета в России, что, как утверждает Министерство финансов, будет альтернативным вариантом. Однако это будет дефолтом", – сообщает Reuters.

А причина состоит в том, что юридические условия требуют осуществить выплаты в долларах. Кроме того, есть вариант, что Россия не осуществит платежи, а это тоже будет означать дефолт.

"Россия уже заблокирована на международных рынках заимствований из-за санкций Запада, но дефолт будет означать, что она не сможет восстановить доступ до тех пор, пока кредиты не будут полностью погашены, а любые судебные дела, связанные с дефолтом, не будут решены", – говорится в сообщении.

Даже если санкции с РФ в ближайшее время снимут, ее репутация на финансовых рынках все равно будет испорчена.

Раньше мы писали, что происходит с военной промышленностью России и как россияне обходят санкции.