Час запастися доларами? Що буде з валютою найближчим часом

Наразі курс долара зафіксований на рівні 29,25 грн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Доки війна триває, курс міняти не будуть, оскільки це забезпечує прогнозованість інфляції. Якщо курс зараз відпустити, то девальвація чинитиме сильний тиск на вартість продуктів та товарів.

Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.

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Він зазначив, що в умовах війни, втрачених робочих місць та відсутності перспективи змінити ситуацію НБУ дбає про людей через стабільність курсу гривні щодо долара та євро. Нагадаємо, що для валютного ринку України ситуація незмінна з 24 лютого 2022 року – Національний банк зберігає офіційний курс гривні на рівні 29,25 грн.

Також серед факторів, що стримують падіння гривні відзначимо дозвіл НБУ продавати валюту, — зауважив Орищак.

Так, у квітні було ухвалено рішення зняти обмеження на продаж-купівлю готівкової валюти, щоб курс стабілізувався до 30-32 грн за долар. Тож, незважаючи на те, що війна не закінчилася, ми не чекаємо зараз на валютні коливання.

За словами експерта, попри те, що війна досі триває, валютних коливань не буде.

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Попит на валюту не може зростати фізично, тому що бізнес не розвивається, а грошей у людей більше не стає, щоби робити накопичення. Крім того, багато людей жертвують гривневі заощадження учасникам військових дій замість покупки доларів та євро, як робили раніше, — сказав Орищак.

Індекс долара б’є рекорди

Наприкінці квітня аналітики зафіксували індекс американського долара на рівні 103,93. Це рекордний показник за останні 20 років, тобто з 2002 року. Його розраховують у співвідношенні американського долара до євро, японської єни, британського фунта стерлінгів, канадського долара, шведської крони й швейцарського франка.

За останні кілька місяців індекс долара зріс на 8%. Інвестори купують більше казначейських облігацій США і цим зміцнюють валюту. Відтак на фоні енергетичної кризи долар все ще залишається надійним способом зберегти заощадження.

Подібної думки дотримується й аналітик Roboforex Андрій Гойлов, який зазначив, що завдяки попиту на іноземну валюту серед українців вдалося уникнути девальвації гривні. Не останню роль у цьому відіграли оперативні дії НБУ та фінансова допомога Євросоюзу й США.

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Раніше ми розповідали, навіщо Національний банк України заморозив курс долара на початку повномасштабної війни, а також писали, чому в РФ тотальний дефіцит долара.