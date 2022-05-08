Пора запастись долларами? Что будет с валютой в ближайшее время

В настоящее время курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока война продолжается, курс менять не будут, поскольку это обеспечивает прогнозируемость инфляции. Если курс сейчас отпустить, то девальвация будет оказывать сильное давление на стоимость продуктов и товаров.

Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак.

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Он отметил, что в условиях войны, потерянных рабочих мест и отсутствия перспективы изменить ситуацию НБУ заботится о людях из-за стабильности курса гривни по отношению к доллару и евро. Напомним, что для валютного рынка Украины ситуация неизменна с 24 февраля 2022 года – Национальный банк сохраняет официальный курс гривны на уровне 29,25 грн.

Также среди сдерживающих падение гривни факторов отметим разрешение НБУ продавать валюту, — отметил Орищак.

Так, в апреле было принято решение снять ограничения на продажу-покупку наличной валюты, чтобы стабилизироваться до 30-32 грн за доллар. Так что, несмотря на то, что война не закончилась, мы не ждем сейчас валютных колебаний.

По словам эксперта, несмотря на то, что война продолжается, валютных колебаний не будет.

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Спрос на валюту не может расти физически, потому что бизнес не развивается, а денег у людей больше не становится, чтобы производить накопления. Кроме того, многие жертвуют гривневые сбережения участникам военных действий вместо покупки долларов и евро, как делали ранее, — сказал Орищак.

Индекс доллара бьет рекорды

В конце апреля аналитики зафиксировали индекс американского доллара на уровне 103,93. Это рекордный показатель за последние 20 лет, то есть с 2002 года. Его рассчитывают в соотношении американского доллара к евро, японской иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку.

За последние несколько месяцев индекс доллара вырос на 8%. Инвесторы покупают больше казначейских облигаций США и тем самым укрепляют валюту. Следовательно, на фоне энергетического кризиса доллар все еще остается надежным способом сохранить сбережения.

Подобного мнения придерживается и аналитик Roboforex Андрей Гойлов. Он отметил, что благодаря спросу на иностранную валюту среди украинцев удалось избежать девальвации гривни. Не последнюю роль сыграли оперативные действия НБУ и финансовая помощь Евросоюза и США.

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Раньше мы рассказывали, зачем Национальный банк Украины заморозил курс доллара в начале полномасштабной войны, а также писали, почему в РФ тотальный дефицит доллара.