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Польща виплатить українцям понад 11 тис. грн допомоги — хто зможе отримати

Уляна Лебич
17 червня, 15:19
Отримати допомогу зможуть і найближчі родичі власника картки поляка

Проєкт отримав назву "Поміч полякам з України" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Громадські організації виплатять українцям у Польщі, які мають карту поляка, по 1500 злотих на дорослого та 750 зл. на дітей. Основна умова – прибуття на територію сусідньої держави після 24 лютого.

Як повідомляє портал inPoland, проєкт під назвою "Поміч полякам з України" розпочато за ініціативи фонду "Wolność i Demokracja", організації "Pomoc Polakom na Wschodzie" та товариства "Wspólnota Polska".

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Отримати кошти можуть:

  • особи, які мають карту поляка;
  • особи, що раніше мали карту поляка, а тепер отримали посвідку на постійне проживання в Польщі або польське громадянство;
  • громадяни Польщі, що проживають в Україні.

Щоб подати заявку на допомогу, необхідну звернутися за телефоном гарячої лінії +48 506 782 789, +48 519 023 817, +48 518 254 853 або написати на електронну адресу ukrainapomoc@wid.org.pl.

Також можна звернутися в одне з регіональних представництв у містах: Варшава, Краків, Вроцлав, Познань, Жешув, Люблін, Ломжа, Катовіце, Ольштин, Торунь, Ченстохова.

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Зміни для переселенців у Польщі

Для українських переселенців уряди різних держав оголосили про програми допомоги. На четвертому місяці повномасштабної війни до них вносять зміни, і тепер, у Польщі зокрема, на українців чекають нові умови.

З 1 липня виплату у 40 злотих (близько 275 грн) на день припинять. Зараз її ще отримують для харчування та ночівлі українців.

Грошову допомогу поки можуть залишити для громадян Польщі, які у себе вдома приймають неповнолітніх осіб, а також вагітних та багатодітних жінок.

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Раніше ми писали, що українцям, які приїхали до Польщі з початку повномасштабного вторгнення російських військ до нашої країни, роздадуть 10 тис. спеціальних безкоштовних карток торговельної мережі Biedronka для покупок.

Також ми розповідали, скільки коштує купівля квартири в Польщі.