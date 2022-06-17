Польша выплатит украинцам более 11 тыс. грн помощи — кто сможет получить

Проект получил название "Помощь полякам из Украины" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Общественные организации выплатят украинцам в Польше с картой поляка по 1500 злотых (11400 грн) на взрослого и 750 зл. (5700 грн) на детей. Основное условие – прибытие на территорию соседнего государства после 24 февраля.

Как сообщает портал inPoland, проект под названием "Помощь полякам из Украины" начат по инициативе фонда "Wolność i Demokracja", организации "Pomoc Polakom na Wschodzie" и общества "Wspólnota Polska".

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Получить средства могут:

лица, имеющие карту поляка;

лица, ранее имевшие карту поляка, а теперь получившие вид на постоянное проживание в Польше или польское гражданство;

граждане Польши, проживающие в Украине.

Чтобы подать заявку на помощь, необходимо обратиться по телефону горячей линии +48 506 782 789, +48 519 023 817, +48 518 254 853 или написать по электронному адресу ukrainapomoc@wid.org.pl.

Также можно обратиться в одно из региональных представительств в городах: Варшава, Краков, Вроцлав, Познань, Жешув, Люблин, Ломжа, Катовице, Ольштын, Торунь, Ченстохова.

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Изменения для переселенцев в Польше

Для украинских переселенцев правительства разных государств объявили о программах помощи. На четвертом месяце полномасштабной войны в них вносятся изменения, и теперь, в Польше в частности, украинцев ждут новые условия.

С 1 июля выплату в 40 злотых (около 275 грн) в день прекратят. Сейчас ее еще получают для питания и ночлега украинцев.