Польща запровадила санкції проти "Газпрому", "Новатеку" і ще 33 компаній з РФ

Ще більше санкцій наклали на Росію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
У Польщі запровадили санкції проти компаній та фізичних осіб з Росії та Білорусі.
Про це заявив міністр внутрішніх справ і адміністрації республіки Маріуш Камінський.
Польський санкційний список є уточненням списку Європейського Союзу. До нього увійшли компанії "Газпром", "Новатек", "Акрон" і 32 інші. Серед фізичних підсанкційних осіб опинилися:
- олігарх Олег Дерипаска;
- засновник Kaspersky Євгеній Касперський;
- очільник "Роснєфті" Ігор Сєчін;
- засновниця інтернет-магазину Wildberries Тетяна Бакальчук;
- засновник Альфа-Банку Михайло Фрідман;
- мільярдер В'ячеслав Моше Кантор та ін.
За словами Маріуша Камінського, до списку увійшли всі суб'єкти, які імпортували російське вугілля та вугілля з Донбасу до Польщі та олігархи, які ними володіють. Зокрема KTK Polska та Suek Polska.
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