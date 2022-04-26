Польша ввела санкции против "Газпрома", "Новатека" и еще 33 компаний из РФ

Еще больше санкций наложили на Россию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В Польше были введены санкции против компаний и физических лиц из России и Беларуси.
Об этом заявил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминский.
Польский санкционный список – уточнение списка Европейского Союза. В него вошли компании "Газпром", "Новатек", "Акрон" и 32 других. Среди физических подсанкционных лиц оказались:
- олигарх Олег Дерипаска;
- основатель Kaspersky Евгений Касперский;
- глава "Роснефти" Игорь Сечин;
- основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук;
- основатель Альфа-Банка Михаил Фридман;
- миллиардер Вячеслав Моше Кантор и т.д.
По словам Мариуша Каминского, в список вошли все субъекты, которые импортировали российский уголь и уголь из Донбасса в Польшу и владеющие ими олигархи. В частности, KKT Polska и Suek Polska.
Санкции против России
Апрельский пакет санкций США против России предусматривал ограничения для ряда крупных компаний. В списке оказались Сбербанк, Альфа-Банк, а также физические лица, в том числе дочери Владимира Путина и Сергея Лаврова, Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин и члены Совбеза РФ.
Перед этим удар по Альфа-Банку нанесла Великобритания, заморозившая активы банка из РФ. Британцы отдавали себе отчет, что банк был одним из главных частных кредиторов России.
Ранее "Сегодня" писали, что из-за экономических ограничений, наложенных на российский Альфа-Банк, его дочерняя компания в Нидерландах обанкротилась.