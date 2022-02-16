Польща змінює умови: як тепер працюватимуть українські далекобійники
16 лютого, 14:54
Розгляд цього питання був на порядку денному майже пів року
Польща збільшила кількість дозволів для України
/ Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Польща та Україна
підписали угоду про збільшення кількості додаткових дозволів на вантажні автоперевезення.
Про це
повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм у Facebook.
Найєм зауважує, що перемовини та консультації з польськими партнерами велися майже пів року.
"Нарешті, вчора (15 лютого 2022 року) пізно ввечері після п'яти годин переговорів ми досягли спільного результату... Я сподіваюсь, це зніме значну напругу в торговельній кризі, яку ми зазвичай спостерігали щороку наприкінці літа", – написав Мустафа Найєм.
За
інформацією Мінінфраструктури України, с торонами узгоджено: До кінця серпня 2022 року здійснити додатковий обмін дозволами у кількості 20 000 тисяч транзитних дозволів для українських перевізників та 20 000 універсальних дозволів для польських перевізників. Напрацювання спільного Плану дій, спрямованого на значне покращення ефективності перетину міжнародних автомобільних пунктів пропуску України та Республіки Польща. Відповідний план дій буде узгоджено з представниками митних, прикордонних та інших служб України та Республіки Польща не пізніше кінця лютого 2022 року. Після реалізації погодженого спільного Плану дій, про який йдеться у п.2, у листопаді 2022 року буде видано для обох сторін додатково по 10 000 дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень.
Наприкінці Найєм зазначив, що Польща є найбільшим транзитним коридором до країн ЄС та другим (за обсягом) торговим партнером країни у єврорегіоні. Через спільний кордон із сусідньою державою проходить приблизно
40% усіх вантажних перевезень до 12 країн Євросоюзу. Скільки українцеві потрібно грошей на перший час за кордоном?
В коментарі "Сьогодні" економіст та фінансовий аналітик
Олексій Кущ зазначив, що практика показує: кожна сімʼя повинна мати тримісячний запас коштів, які вона зазвичай в середньому витрачає на свої потреби.
"Скажімо, сімʼя за місяць витрачає 15 тисяч грн. Тож 45 тис. грн як мінімум повинно бути в резерві. Та й взагалі в умовах кризи потрібно накопичувати якомога більше. Намагатися погасити кредити та не брати нові", — зазначив експерт.
Основна стаття витрат припадає саме на житло та харчування. Не забуваймо також і про мобільний звʼязок (який у Європі, зокрема, доволі дорогий), одяг, транспорт, витрати на ліки тощо.
Натомість зважаючи на складне геополітичне становище в країні, зберігати ті ж самі кошти варто в різних валютах, аби таким чином зменшити ризики.
Нагадаємо, що для українських працівників у Польщі з 29 січня
набули чинності важливі зміни.
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в Україні запустили нову послугу для водіїв у "Дії".