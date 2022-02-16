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Польща змінює умови: як тепер працюватимуть українські далекобійники

Уляна Лебич
16 лютого, 14:54
Розгляд цього питання був на порядку денному майже пів року

Польща збільшила кількість дозволів для України / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Польща та Україна підписали угоду про збільшення кількості додаткових дозволів на вантажні автоперевезення.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм у Facebook.

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Найєм зауважує, що перемовини та консультації з польськими партнерами велися майже пів року.

"Нарешті, вчора (15 лютого 2022 року) пізно ввечері після п'яти годин переговорів ми досягли спільного результату... Я сподіваюсь, це зніме значну напругу в торговельній кризі, яку ми зазвичай спостерігали щороку наприкінці літа", – написав Мустафа Найєм.