Польща змінює умови: як тепер працюватимуть українські далекобійники

За інформацією Мінінфраструктури України, с торонами узгоджено:

Наприкінці Найєм зазначив, що Польща є найбільшим транзитним коридором до країн ЄС та другим (за обсягом) торговим партнером країни у єврорегіоні. Через спільний кордон із сусідньою державою проходить приблизно 40% усіх вантажних перевезень до 12 країн Євросоюзу.

Скільки українцеві потрібно грошей на перший час за кордоном?

В коментарі "Сьогодні" економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначив, що практика показує: кожна сімʼя повинна матитримісячний запас коштів, які вона зазвичай в середньому витрачає на свої потреби.

"Скажімо, сімʼя за місяць витрачає 15 тисяч грн. Тож 45 тис. грн як мінімум повинно бути в резерві. Та й взагалі в умовах кризи потрібно накопичувати якомога більше. Намагатися погасити кредити та не брати нові", — зазначив експерт.

Основна стаття витрат припадає саме на житло та харчування. Не забуваймо також і про мобільний звʼязок (який у Європі, зокрема, доволі дорогий), одяг, транспорт, витрати на ліки тощо.

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Натомість зважаючи на складне геополітичне становище в країні, зберігати ті ж самі кошти варто в різних валютах, аби таким чином зменшити ризики.

Нагадаємо, що для українських працівників у Польщі з 29 січня набули чинності важливі зміни.

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