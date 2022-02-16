Польша меняет условия: как теперь будут работать украинские дальнобойщики

По информации Мининфраструктуры Украины, сторонами согласовано:

В конце Найем отметил, что Польша является самым большим транзитным коридором в страны ЕС и вторым (по объему) торговым партнером страны в еврорегионе. Через общую границу с соседним государством проходит примерно 40% всех грузовых перевозок в 12 стран Евросоюза.

Сколько украинцу нужно денег на первое время за границей?

В комментарии "Сегодня" экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ отметил, что практика показывает: каждая семья должна иметьтрехмесячный запас средств, которые она обычно в среднем тратит на свои нужды.

"Скажем, семья в месяц тратит 15 тысяч грн. Так что 45 тыс. грн как минимум должно быть в резерве. Да и вообще в условиях кризиса нужно накапливать как можно больше. Пытаться погасить кредиты и не брать новые", — отметил эксперт.

Основная статья расходов приходится именно на жилье и питание. Не забываем также и о мобильной связи (которая в Европе, в частности, довольно дорогая), одежде, транспорте, расходах на лекарства и т.д.

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Также ввиду сложного геополитического положения в стране, сохранять те же средства стоит в разных валютах, чтобы таким образом уменьшить риски.

Напомним, что для украинских работников в Польше с 29 января вступили в силу важные изменения.

Раньше мы писали, что в Украине запустили новую услугу для водителей в "Дії".