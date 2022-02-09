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Польща змінила правила: як нововведення позначиться на житті заробітчан

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9 лютого, 18:31
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Також ми дізналися, на які вакансії в Польщі найменший попит і де насправді не вистачає рук
Для заробітчан спростили правила працевлаштування у Польщі
Для заробітчан спростили правила працевлаштування у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для українських працівників у Польщі з 29 січня набули чинності важливі зміни, тож тепер на роботу потрапити буде простіше. Проте ще до набуття чинності нових правил, зацікавленість роботою в Польщі з боку українців зросла майже на 40%.

Про це розповіла Ганна Джоболда, директор Департаменту рекрутації агентства з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

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Що змінилося для заробітчан

Дозвіл на роботу (oświadczenie) тепер у Польщі видають терміном до 2 років безперервно. Тож потрапити на роботу до Польщі буде простіше. Результати цього нововведення мають бути помітними вже у лютому-березні, каже Ганна Джоболда.

"Антирейтинг" вакансій у Польщі

Найменший попит мають вакансії зі специфічними умовами праці – на виробництві, де можуть бути неприємні запахи (наприклад, заводах з виготовлення вікон) або мінусова температура (підприємствах по сортуванню заморожених фруктів та овочів).

"Хоча на подібних виробництвах за правилами безпеки працівники забезпечені необхідним спецодягом та засобами захисту, і ці моменти суворо контролюються і безпосередньо на фабриках, і польськими контролюючими органами", – зазначає Ганна Джоболда.

Також неохоче люди обирають роботу на м'ясних та рибних комбінатах у цехах забою та оброблення птиці та свиней. На таких вакансіях ставки вищі та можна заробити 3200-4500 злотих на місяць (22,5 – 31,7 тис. грн). Проте загалом роботу іншого роду на м'ясо та рибзаводах обирають близько третини українців, які приїжджають на роботу до Польщі, оскільки заробити можна більше і часто працівників годують безкоштовно.

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Де у Польщі не вистачає рук

Важко закрити вакансії для чоловіків як кваліфікованих спеціалістів, так і на підприємствах, де потрібна некваліфікована робоча сила. Причина – чоловіків до Польщі їде менше, а для них багато роботи.

Наприклад, складно знайти карщиків (водіїв навантажувачів) із польськими правами, бо їх треба отримувати у Польщі. Проте, маючи їх, можна розраховувати на зарплату вищу – 3700-5000 тис. злотих на місяць (25 – 26 тис. грн).

Як ми писали раніше, зараз Польща активно бере на роботу українських заробітчан. Також нещодавно ми пояснювали, чому заробітчан зобов'язали сплачувати податки на зароблене за кордоном.

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