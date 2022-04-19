Покази електролічильників і війна: що чекає на тих, хто не знімав дані весь цей час

Що буде зі свідченнями електролічильників під час війни / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні фахівці обленерго відновили фіксацію показань електролічильників , яка не проводилася з початку війни

Про це повідомила прес-служба "ДПЕК Київські регіональні електромережі".

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Зазначається, що у Київській області роботи відновили з 18 квітня. У повідомленні прес-служби зазначається, що з початку війни багато українців у регіоні були змушені залишити свої будинки і відповідно не могли передавати свідчення лічильників.

Через це компанії довелося нараховувати їм споживання, спираючись на середньомісячний показник. Ці розрахунки не найкоректніші, особливо зараз.

Тому з 18 квітня фахівці ДТЕК знову почали знімати контрольні показання лічильників у своїх клієнтів, щоб коректно нарахувати кількість спожитої енергії і, відповідно, суми у платіжках.

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Після цього клієнтам скоригують дані, що виводилися розрахунковим шляхом

Можете не чекати візиту спеціалістів до вас додому, оскільки енергетики фіксуватимуть показання виключно тих лічильників, які розташовані на сходових клітинах або на електроопорах.

Кого можуть звільнити від оплати комуналки

У Верховній Раді України перебуває на розгляді законопроект, який звільняє бойових дій, що втратили своє житло, або тих, у кого воно сильно пошкоджене і непридатне для проживання, від сплати комунальних послуг.

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Саме собою воєнний стан не звільняє громадян від сплати комунальних послуг, однак забороняє нараховувати штрафи та пеню за несвоєчасне погашення платіжок

"Сьогодні" також писали, хто з українців може отримати грошову компенсацію за комуналку і розповідали, скільки ці послуги обійдуться у різних європейських країнах.