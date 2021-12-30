Пошукайте у кишенях: яку українську банкноту можна продати за 80 тис. грн

За 500 гривень 2015 року просять 12 тисяч гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

На аукціонах продають українські купюри, які коштують набагато більше від свого номіналу. Найбільш цінними є банкноти з якоюсь незвичайною особливістю.

"Сьогодні" зібралидобірку монет із оригінальними номерами.

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За 500 гривень 2015 року просять 12 тисяч гривень. Банкнота була у обігу, але у доброму стані. Цей екземпляр має унікальний номер – 7777777.

/ Фото: скріншот

А 100 гривень 2005 випуску можна продати на онлайн-аукціоні за 80 тисяч гривень. Купюра також була в обігу. На екземплярі видно невеликі ушкодження. У неї також унікальний номер – ЗЗ7777777.

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/ Фото: скріншот

500 гривень із шістьма нулями продають за 60 тисяч гривень. Банкнота 2015 року випуску. Судячи з фото вона була в обігу і на ній залишилася сіра пляма.

/ Фото: скріншот

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Що ще продають?

Три копійки 1986 року продають за 80 тисяч гривень. А монету 1949 року з браком продають за 40 тисяч гривень. Там на аверсі штемпель від 20 копійок 1948 року – пласка зірка.

Звичайна радянська монета, яка колись була в кишені кожного жителя Радянського Союзу, продається на аукціоні за 207 тисяч гривень. Якщо така копійка 1957 року випуску десь завалялася в будинку, її можна вигідно продати.

На аукціонах мають попит і українські монети. За одну гривню 1992 року випуску можна отримати добрі гроші. Виявилося, що випускати такі монети почали лише з 1995 року, а 1992 року була лише експериментальна партія. А 900 тисяч гривень можна отримати за рідкісну монету з заводським браком, який нібито має містичну силу. Таку саму такого ж року випуску та номіналу продають на аукціоні за 100 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли, що Нацбанк змінить дизайн монет номіналом в 1 та 2 гривні, оскільки українці масово скаржаться, що одну від одної непросто відрізнити і вони незручні у використанні.