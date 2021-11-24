Пошукайте у гаманці: за яку українську банкноту можна купити іномарку

Цінні серед експертів купюри з рідкісними номерами / Фото: Колаж: Сьогодні
На онлайн-аукціонах боністам пропонують рідкісні купюри, деякі з них знаходяться в обігу, але через особливості коштують набагато дорожче свого номіналу. За них продавці просять кількадесят тисяч гривень.
"Сьогодні" знайшли на одному з аукціонів цікаві зразки.
Ось такий набір банкнот 2011 року продають за 30 тисяч гривень. У ньому 9 банкнот, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 гривень. Їхній загальний номінал становить 888 гривень, але вони всі зразки і не можуть бути в обігу. В описі товару зазначено, всі банкноти в хорошому стані.
Цінні серед експертів купюри з рідкісними номерами. Їхня реальна вартість перевищує номінал у рази. Наприклад, 100 гривень із номером "ЗЗ7777777" продають за 80 тисяч гривень, а 500 гривень із шістьма нулями за 60 тисяч гривень.
На онлайн-аукціонах є інші банкноти з рідкісними номерами. Вони коштують трохи дешевше, але ціни сягають кількох десятків тисяч гривень.
Що ще продають?
На аукціонах продають рідкісні монети. Їх вартість залежить від року випуску, номіналу та стану. Особливо цінними є рідкісні зразки або ті, на яких є брак. Наприклад, перевернене зображення.
Наприклад, за монету номіналом 1 грн 1992 року можна отримати добрі гроші. Виявилося, що випускати такі монети почали лише у 1995 році, а 1992 року була лише експериментальна партія. А 900 тисяч гривень можна отримати за рідкісну монету із заводським браком, який нібито має містичну силу. А таку ж, такого ж року випуску та номіналу, продають на аукціоні по 100 тисяч гривень.
Раніше ми повідомляли, що один із українських банків відкрив інтернет-магазин, в якому продає іноземні цінних монет. В основному вони виготовлені зі срібла та золота.