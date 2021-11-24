Поищите в бумажнике: за какую украинскую банкноту можно купить иномарку

Ценны среди экспертов купюры с редкими номерами / Фото: Коллаж: Сегодня

На онлайн-аукционах бонистам предлагают редкие купюры, некоторые из них находятся в обращении, но из-за особенностей стоят намного дороже своего номинала. За них продавцы просят несколько десятков тысяч гривен.

"Сегодня" нашли на одном из аукционов интересные образцы.

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Вот такой набор банкнот 2011 года продают за 30 тысяч гривен. В нем 9 банкнот, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен. Их общий номинал составляет 888 гривен, но они все образцы и не могут быть в обращении. В описании к товару указано, все все банкноты в хорошем состоянии.

/ Фото: скриншот

Ценные среди экспертов купюры с редкими номерами. Их реальная стоимость превышает номинал в разы. Например, 100 гривен с номером "ЗЗ7777777" продают за 80 тысяч гривен, а 500 гривен с шестью нулями за 60 тысяч гривен.

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/ Фото: скриншот

/ Фото: скриншот

На онлайн-аукционах есть и другие банкноты с редкими номерами. Они стоят немного дешевле, но цены достигают несколько десятков тысяч гривен.

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/ Фото: скриншот

/ Фото: скриншот

Что еще продают?

На аукционах продают и редкие монеты. Их стоимость зависит от года выпуска, номинала и состояния. Особенно ценны редкие образцы или те, на которых есть брак. Например перевернутое изображение.

Например, за монету номиналом 1 грн 1992 года выпуска можно получить хорошие деньги. Оказалось, что выпускать такие монеты начали только в 1995 году, а в 1992 году была лишь экспериментальная партия. А 900 тысяч гривен можно получить за редкую монету с заводским браком, якобы имеющим мистическую силу. А такую же, такого же года выпуска и номинала, продают на аукционе по 100 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали, что один из украинских банков открыл интернет-магазин, в котором продает иностранные ценные монеты. В основном они изготовлены из серебра и золота.