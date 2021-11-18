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Українцям пропонують рідкісні іноземні монети за тисячі гривень: що можна купити

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
18 листопада, 11:47
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Оплатити замовлення можна одразу в інтернет-магазині лише у безготівковій формі
Нумізмати можуть знайти серед них рідкісні монети, до своєї колекції
Нумізмати можуть знайти серед них рідкісні монети, до своєї колекції / Фото: Колаж: Сьогодні

Один із українських банків відкрив інтернет-магазин у якому продає іноземні цінні монети. В основному вони виготовлені із срібла та золота.

Там пропонують українцям понад 120 монет монетних дворів Польщі, Нової Зеландії та Монетного двору Майєра.

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Такі монети коштують кілька тисяч гривень, наприклад "Рік Тигра" монетного двору Нової Зеландії продають за 2600 грн, а "Мадонна" монетного двору Маєра 12,5 тис. грн. Нумізмати можуть знайти серед них і рідкісні та придбати до своєї колекції.

Ціна цих монет залежить від матеріалу, з якого їх виготовили, року випуску та цінності. Адже, чим рідше монета, тим більше вона коштує. А ще, серед нумізматів цінні екземпляри з браком.

Рік Тигра, монетний двір Нової Зеландії | Фото: скріншот
Рік Тигра, монетний двір Нової Зеландії / Фото: скріншот
Фенікс, монетний двір Польщі | Фото: скріншот
Фенікс, монетний двір Польщі / Фото: скріншот
Рік Тигра, монетний двір Польщі | Фото: скріншот
Рік Тигра, монетний двір Польщі / Фото: скріншот
Рік Тигра, монетний двір Польщі | Фото: скріншот
Рік Тигра, монетний двір Польщі / Фото: скріншот
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Оплатити замовлення можна одразу в інтернет-магазині, проте лише у безготівковій формі. Крім того, українці можуть обрати зручний спосіб доставки. Серед них: забрати у відділенні банку, кур'єрська доставка та Новою поштою.

Українцям продають монети на онлайн-аукціонах

Українцям за 900 тисяч гривень продають рідкісну монету із заводським браком, яка нібито має містичну силу. А таку ж, такого ж року випуску та номіналу, продають по 100 тисяч гривень.

Також ми можемо отримати тисячі гривень за монету номіналом 1 грн 1992 року випуску. Виявилося, що випускати такі монети почали лише у 1995 році, а 1992 була лише експериментальна партія. Таку монету можна отримати із рештою, в магазині.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні з 11 листопада у обіг запровадили нову пам'ятну монету спеціального випуску "Десантно-штурмові війська Збройних сил України".

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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