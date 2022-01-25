Під гнітом інфляції: що налякало інвесторів, та чому вони позбавляються від акцій

Інвесторів лякає привид інфляції / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Провідна тема на глобальних ринках з початку 2022 року — більш агресивне посилення монетарної політики, ніж це очікувалося раніше.

Про це розповів керівник "EXANTE" Україна Володимир Позній в ексклюзивному коментарі "Сьогодні".

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За словами експерта, на цьому тижні відбудеться засідання ФРС, де ринки очікують сигналу про підвищення ставки з березня і скорочення балансу з середини року. Ставки можуть бути підвищені чотири рази: в березні, червні, вересні та грудні.

На це вплине чимало показників, зокрема: темпи зростання інфляції, безробіття, заробітна плата тощо.

"Під гнітом інфляції цей сценарій може може бути скоригований у бік великих підвищень ставки. Крім того, поки передбачається старт скорочення балансу в червні, але воно може бути зрушено на більш ранні дати", — говорить експерт.

Для інвесторів це підвищення ставок означає, що кредити для компаній стають дорожчими, а значить грошей стає менше. Найчастіше це досить складні часи для бізнесів, які вимагають нових грошей — інвестори надають перевагу компаніям, які генерують грошовий потік, тобто скорочують боргове навантаження і платять дивіденди.

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"Це призводить до того, що інвестори позбавляються від акцій компаній, що зростають, і перекладаються в папери циклічних секторів, такі як банки, сировинні та споживчі компанії", — зазначає Позній.

Окрім вищезгаданого, на загальне зниження ринку акцій у всіх секторах в США тисне, зокрема, і напружена геополітична ситуація навколо кордонів України.

Європейський фондовий ринок просів

Загроза повномасштабного військового вторгнення російських військ до України вже впливає на продаж на європейських фондових ринках.

Основний контрольний показник акцій Європи знизився у понеділок на 3%. Раніше показник знижувався так серйозно ще 26 листопада. Тоді загрозою для фондових бірж визнали штам "Омікрон".

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Нова загроза найболючіше вдарила по сферах дозвілля та подорожей – їхні показники були одними з тих, хто програв у понеділок в індексі Stoxx 600.

Раніше ми вже писали, як можлива війна із Росією вплине на курс долара в Україні, і розповідали, чому ціни на пальне стрімко підвищуються.