Под гнетом инфляции: что напугало инвесторов, и почему они избавляются от акций

Инвесторов пугает призрак инфляции / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Ведущая тема на глобальных рынках с начала 2022 года – более агрессивное усиление монетарной политики, чем ожидалось ранее.

Об этом рассказал руководитель "EXANTE" Украина Владимир Позний в эксклюзивном комментарии "Сегодня".

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По словам эксперта, на этой неделе состоится заседание ФРС, где рынки ожидают сигнала о повышение ставки с марта и сокращение баланса с середины года. Ставки могут быть повышены четыре раза: в марте, июне, сентябре и декабре.

На это повлияет немало показателей, в частности: темпы роста инфляции, безработица, заработная плата и тому подобное.

"Под гнетом инфляции этот сценарий может может быть скорректирован в сторону больших повышений ставки. Кроме того, пока предполагается старт сокращения баланса в июне, но оно может быть сдвинуто на более ранние даты", — говорит эксперт.

Для инвесторов это повышение ставок означает, что кредиты для компаний становятся более дорогими, а значит денег становится меньше. Зачастую это довольно сложные времена для бизнесов, требующих новых денег — инвесторы предпочитают компании, генерирующие денежный поток, то есть сокращают долговую нагрузку и платят дивиденды.

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"Это приводит к тому, что инвесторы избавляются от акций растущих компаний и перекладываются в бумаги циклических секторов, такие как банки, сырьевые и потребительские компании", — отмечает Позний.

Кроме вышеупомянутого, общее снижение рынка акций во всех секторах в США давит, в частности, и напряженная геополитическая ситуация вокруг границ Украины.

Европейский фондовый рынок просел

Угроза полномасштабного военного вторжения российских войск в Украину уже влияет на продажу на европейских фондовых рынках.

Основной контрольный показатель акций Европы снизился в понедельник на 3%. Раньше показатель снижался так серьезно еще 26 ноября. Тогда угрозой для фондовых бирж был признан штамм "Омикрон".

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Новая угроза ударила по сферам досуга и путешествий – их показатели были одними из проигравших в понедельник в индексе Stoxx 600.

Раньше мы уже писали, как возможная война с Россией повлияет на курс доллара в Украине, и рассказывали, почему цены на топливо стремительно повышаются.