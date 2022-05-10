Майже мільйон українців отримають разову грошову допомогу – кого стосується

Яку щорічну допомогу отримають деякі категорії населення / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час дії воєнного стану український уряд ухвалив рішення, яким забезпечив виплату щорічної разової грошової допомоги майже мільйону українців. Допомогу отримають ветерани війни та жертви нацистських переслідувань.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 7 травня.

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Які суми виплат будуть цьогоріч

Фінансову допомогу надають відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань". Цього року виплати здійснять у розмірах не менших, ніж у 2021 році.

Згідно з постановою Уряду у 2021 році отримати допомогу можуть такі особи у такому розмірі:

особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин – 4 421 грн – I група; 3 906 грн – II група; 3 391 грн – III група;

– I група; – II група; – III група; учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків – 1 491 грн;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4 421 грн;

члени сімей загиблих і дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 966 грн;

члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України – 966 грн;

учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 612 грн.

Цього року виплати почнуть надходити з червня.

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Допомога українцям під час війни

Раніше ми розповідали, що Мінсоцполітики зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН запровадили додаткові виплати для українців під час війни. Отримати додаткову фінансову допомогу до вже наявної зможуть внутрішньо переміщені особи з числа найвразливіших груп, загалом – 500 тисяч українців.

"Відповідно до укладеного меморандуму виплата додаткової грошової допомоги вразливим домогосподарствам здійснюватиметься за три місяці в розмірі 2220 гривень на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більше, ніж для трьох осіб", – пояснили у Мінсоцполітики.

Якими способами її можна отримати, читайте тут.

Крім того, українці, які постраждали від війни, можуть отримати грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців (NRC) у розмірі 2200 грн. Хто саме може претендувати на таку допомогу та як її отримати, читайте у нашому матеріалі.

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"Сьогодні" також пояснювали, скільки людей отримуватимуть підвищені пенсії після перерахунку у квітні.