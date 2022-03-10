По областях і за кордон: куди курсують евакуаційні поїзди "Укрзалізниці" 10 березня

Розклад евакуаційних рейсів Укрзалізниці на 10 березня / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Укрзалізниця впродовж двох тижнів продовжує вивозити громадян із небезпечних міст. Евакуаційні поїзди курсують як між областями, так і за кордон.

Графік руху поїздів на 10 березня опублікували в соцмережах компанії.

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Рейси з Києва:

12:06 – №45 Ужгород – Лиман;

13:34 – №114/142 Лиман – Львів;

14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ;

14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський;

15:02 – №55 Київ – Рахів;

17:00 – №743 Київ – Львів;

17:12 – №13 Київ – Солотвино;

17:42 – №792 Київ – Кременчук;

17:42 – №790 Київ – Кропивницький;

18:30 – №81 Київ – Ужгород;

19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ;

19:48 – №95 Київ – Рахів;

20:05 – №29 Київ – Ужгород;

20:12 – №49 Київ – Трускавець;

20:21 – №59 Київ – Чоп;

20:21 – №57 Київ – Ворохта;

21:07 – №38 Київ – Запоріжжя;

21:15 – №105 Київ – Одеса;

21:22 – №97 Київ – Ковель;

21:50 – №15 Харків – Рахів;

22:03 – №149 Полтава – Чернівці;

22:22 – №7 Київ – Чернівці;

22:37 – №91 Київ – Львів;

22:47 – №46 Лиман – Ужгород;

23:46 – №771 Київ – Хмельницький.

Рейси по станції Харків:

12:36 – №46 Лиман – Ужгород;

14:00 – ІС+ Харків – Львів;

14:39 – №114, 142 Львів – Лиман;

15:09 – №15 Харків – Рахів;

17:00 – №723 Харків – Львів;

19:27 – №795 Харків – Дніпро;

21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ;

21:43 – №7 Харків – Одеса;

22:40 – №45 Ужгород – Лиман.

Рейси по станції Дніпро:

14:00 – №732 Дніпро – Львів;

14:26 – №41 Дніпро – Трускавець;

16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів.

Рейси по станції Запоріжжя:

11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя;

12:20 – №120 Запоріжжя – Львів;

14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів.

Рейси по станції Вінниця:

16:41 – №772 Хмельницький – Київ;

17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський;

18:07 – №055 Київ – Рахів;

20:50 – №716 Львів – Київ;

21:45 – №081 Київ – Ужгород;

22:32 – №042 Трускавець – Дніпро;

23:17 – №049 Київ – Трускавець;

23:26 – №057 Київ – Ворохта;

23:26 – №059 Київ – Чоп.

Упродовж дня можуть призначати додаткові рейси, з огляду на кількість пасажирів. Відомо, що 10 березня курсуватимуть такі потяги:

№229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40;

№203/204 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 11:00;

№215/216 Дніпро – Чоп, 15 вагонів, 19:00;

№219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 12:00;

№221/222 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 15:00;

№238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32.

Окрім цього, 10 березня призначили кілька евакуаційних рейсів за кордон. Курсуватимуть потяги:

до Румунії 4-вагонний поїзд з Ізмаїла о 23:23 їде з пересадкою на катер до Тульчі;

до Угорщини 9 поїздів з інтервалом 3 години зі станції Чоп до станції Захонь;

до Словаччини о 10:35 зі станції Чоп до Чієрни-над-Тісоу та в Кошице.

Поїзди до Польщі:

№ 916/915 Кривий Ріг – Хелм о 10:30;

№ 902/901 Запоріжжя – Хелм о 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30.

Допомога для українців

"Укрзалізниця" створила новий сервіс "#залізна_допомога" для доставлення гуманітарної допомоги із заходу на схід країни. Лише 5 березня вдалося відправити 573 тонни товарів.

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У компанії наголосили, що доставляють тільки гуманітарні вантажі. Зброю залізничники не перевозять.

Раніше ми розповідали про те, як перевозити домашніх улюбленців у поїзді та як правильно перетнути кордон із твариною.

Водночас кілька країн Європи запровадили для біженців з України безкоштовний проїзд. Для того, щоб скористатися послугою, досить показати паспорт.