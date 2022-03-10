По областям и за границу: куда курсируют эвакуационные поезда Укрзализныци 10 марта

Расписание эвакуационных рейсов Укрзализныци на 10 марта / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Укрзализныця в течение двух недель продолжает вывозить граждан из опасных городов. Эвакуационные поезда курсируют как между областями, так и за границу.

График движения поездов на 10 марта опубликован в соцсетях компании.

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Рейсы из Киева:

12:06 – №45 Ужгород – Лиман;

13:34 – №114/142 Лиман – Львов;

14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск;

14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский;

15:02 – №55 Киев – Рахов;

17:00 – №743 Киев – Львов;

17:12 – №13 Киев – Солотвино;

17:42 – №792 Киев – Кременчуг;

17:42 – №790 Киев – Кропивницкий;

18:30 – №81 Киев – Ужгород;

19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск;

19:48 – №95 Киев – Рахов;

20:05 – №29 Киев – Ужгород;

20:12 – №49 Киев – Трускавец;

20:21 – №59 Киев – Чоп;

20:21 – №57 Киев – Ворохта;

21:07 – №38 Киев – Запорожье;

21:15 – №105 Киев – Одесса;

21:22 – №97 Киев – Ковель;

21:50 – №15 Харьков – Рахов;

22:03 – №149 Полтава – Черновцы;

22:22 – №7 Киев – Черновцы;

22:37 – №91 Киев – Львов;

22:47 – №46 Лиман – Ужгород;

23:46 – №771 Киев – Хмельницкий.

Рейсы по станции Харьков:

12:36 – №46 Лиман – Ужгород;

14:00 – ИС+ Харьков – Львов;

14:39 – №114, 142 Львов – Лиман;

15:09 – №15 Харьков – Рахов;

17:00 – №723 Харьков – Львов;

19:27 – №795 Харьков – Днепр;

21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск;

21:43 – №7 Харьков – Одесса;

22:40 – №45 Ужгород – Лиман.

Рейсы по станции Днепр:

14:00 – №732 Днепр – Львов;

14:26 – №41 Днепр – Трускавец;

16:39 – №6 Запорожье – Рахов.

Рейсы по станции Запорожье:

11:07 – №006 Рахов – Запорожье;

12:20 – №120 Запорожье – Львов;

14:45 – №005 Запорожье – Рахов.

Рейсы по станции Винница:

16:41 – №772 Хмельницкий – Киев;

17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский;

18:07 – №055 Киев – Рахов;

20:50 – №716 Львов – Киев;

21:45 – №081 Киев – Ужгород;

22:32 – №042 Трускавец – Днепр;

23:17 – №049 Киев – Трускавец;

23:26 – №057 Киев – Ворохта;

23:26 – №059 Киев – Чоп.

В течение дня могут назначаться дополнительные рейсы, учитывая количество пассажиров. Известно, что 10 марта будут курсировать следующие поезда:

№229/230 Харьков – Ужгород, 21 вагон, 09:40;

№203/204 Днепр – Чоп, 18 вагонов, 11:00;

№215/216 Днепр – Чоп, 15 вагонов, 19:00;

№219/220 Кривой Рог – Чоп, 15 вагонов, 12:00;

№221/222 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов, 15:00;

№238/237 Одесса – Ужгород, 19 вагонов, 22:32.

Кроме этого, 10 марта был назначен ряд эвакуационных рейсов за границу. Будут курсировать поезда:

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в Румынию – 4-вагонный поезд из Измаила в 23:23 едет с пересадкой на катер в Тульчу;

в Венгрию – 9 поездов с интервалом 3 часа со станции Чоп на станцию ​​Захонь;

в Словакию – в 10:35 со станции Чоп в Чиерну-над-Тисоу и Кошице.

Поезда в Польшу:

№ 916/915 Кривой Рог – Хелм в 10:30;

№ 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;

№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.

Помощь для украинцев

"Укрзализныця" создала и новый сервис "#железная_помощь", предусматривающий доставку гуманитарной помощи с запада на восток страны. Только 5 марта удалось отправить 573 тонны товаров.

В компании подчеркнули, что доставляют исключительно гуманитарные грузы. Оружие железнодорожники не перевозят.

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Раньше мы рассказывали о том, как перевозить домашних питомцев в поезде и как правильно пересечь границу с животным.

В то же время ряд стран Европы ввели для беженцев из Украины бесплатный проезд. Для того чтобы воспользоваться услугой, достаточно показать паспорт.