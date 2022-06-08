По 2500 грн на кожного: деяким українцям виплатять нову грошову допомогу

Сім'ї в Україні отримають нову допомогу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українцям під час воєнного стану призначають нову фінансову допомогу. У квітні Міністерство соціальної політики України, Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) та Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) оголосили про виплати для деяких категорій сімей.

Гроші почнуть надходити вже на початку червня. Хто саме може їх отримати та як це зробити, розповіли у пресслужбі Мінсоцполітики.

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Який розмір допомоги, і хто може на неї розраховувати

Впродовж 3-х місяців малозабезпечені сім'ї із постраждалих від бойових дій громад отримуватимуть по 2 500 грн на особу. Родина має підпадати під два обов'язкові критерії:

мати офіційний статус малозабезпеченої сім'ї та бути зареєстрованою в Мінсоцполітики;

до 24 лютого 2022 року проживати в одній із громад, які постраждали від збройного конфлікту, незалежно від того, виїхала ця сім'я чи залишилася в громаді.

Допомогу нададуть сім'ям у окремих громадах таких областей:

Донецької;

Луганської;

Запорізької;

Житомирської;

Київської;

Миколаївської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Чернігівської.

Як оформити виплати

Щоб отримати гроші, робити нічого не потрібно. У Мінсоцполітики є спеціальні реєстри таких сімей, і на їх основі призначатиметься допомога.

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У пресслужбі попереджають, що шахраї можуть прикриватися цією програмою для своїх схем, тому потрібно остерігатися і не надавати нікому жодної інформації про себе, щоб отримати гроші.

"Кошти будуть перераховані безпосередньо голові домогосподарства: переказом на банківський рахунок, інформація про який зареєстрована в Мінсоцполітики, або готівкою, яку можна буде отримати в будь-якому відділенні ПриватБанку", – пояснили у відомстві.

Виплати очікуються у перші тижні червня. Спочатку тим, хто отримає допомогу, має прийти SMS-повідомлення, а потім прийде сповіщення про зарахування грошей від ПриватБанку.

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Українці отримають ще один вид допомоги

Раніше "Сьогодні" писали, що благодійна організація ADRA Ukraine виплачуватиме одноразову допомогу у розмірі 6 600 грн.

Отримати гроші зможуть такі категорії населення:

сім'ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;

багатодітні сім'ї, діти-сироти та напівсироти;

вагітні та жінки, що годують грудьми;

жінки чи чоловіки, які самостійно утримують сім'ю;

особи віком понад 50 років із інвалідністю;

особи з інвалідністю з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.

Програма поширюється на людей, які перебувають у Києві, Харкові, Сумах, Миколаєві, Херсоні, Луганську, Донецьку, Житомирі, Запоріжжі та Чернігові.

Читайте в нашому матеріалі, як зареєструватися на цю програму виплат.

"Сьогодні" також пояснювали, на які виплати можуть розраховувати родини деяких військовослужбовців, та як їх отримати. Читайте також, яку програму запустили в Україні для підтримки ветеранського бізнесу.