Ветерани зможуть отримати нову грошову допомогу: як подати заявку

Розповідаємо, яку програму запустили в Україні для підтримки ветеранського бізнесу

Ветерани можуть отримати допомогу для ведення бізнесу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські ветерани і їхні родини зможуть отримати відшкодування витрат для свого бізнесу, які були після 24 лютого 2022 року. Сума такої допомоги – 20 тис. грн.

Про запуск такої програми повідомив Український ветеранський фонд.

Реклама

Що потрібно для отримання допомоги

До закінчення воєнного стану в Україні ветерани і члени їхніх сімей, які є ВПО, можуть подавати заявку на виплату 20 тис. грн для ведення бізнесу. Важливо, що відшкодовувати будуть саме ті витрати, які були після 24 лютого.

"Ветерани та члени їхніх сімей, які стали після 24.02.2022 року внутрішньо переміщеними особами (ВПО) і мають підтвердження цього статусу, зможуть отримати грошове відшкодування на купівлю товарів, необхідних для ведення власної справи", – йдеться у повідомленні.

Власне, звернутися за допомогою можуть такі люди:

Реклама

ветерани за наявності посвідчення УБД (учасника бойових дій);

родини ветеранів за наявності документів, що це підтверджують.

Крім того, усі, хто хоче подати заяву, мають відповідати таким трьом критеріям одночасно:

ветеран чи член родини ветерана;

ФОП чи самозайнята особа;

внутрішньо переміщені особи.

"Ваші витрати відшкодовуються фондом за наявністю чека. Але сума відшкодування становитиме не більше 20 тисяч гривень. Важливо, щоб товар відповідав КВЕДам ФОПа", – зазначають у фонді.

Як подати заявку?

Щоб отримати допомогу, потрібно зробити таке:

Реклама

зібрати необхідні документи (паспорт, довідку ВПО, виписка чи витяг з ЄДР про статус ФОП чи самозайнятої особи, підтвердження статусу ветерана війни або статусу члена сім'ї ветерана війни, чеки на покупку після 24.02.22 для роботи бізнесу відповідно до КВЕД);

надіслати свою заявку з документами через аплікаційну форму (зайти на сайт у розділ "Мікрофінансування");

отримати відповідь від Фонду (за результатами перевірки пакету документів).

Гранти для підприємців ресторанного бізнесу

Раніше "Сьогодні" писали, що підприємці, які мають кафе чи ресторан та активно приймають оплату банківськими картками, зможуть отримати грант у розмірі 20 тис. грн від ПриватБанку та Visa.

Проєкт відкритий з 1 червня до 31 серпня 2022 року. Для того, щоб взяти в ньому участь, потрібно зареєструватися на сайті банку та протягом дії проєкту приймати за допомогою POS-термінала банку оплат на суму не менше 20 000 гривень з карток Visa ПриватБанку.

"Щомісяця випадковим чином визначається 7 переможців для отримання грантів, які будуть перераховані на поточний рахунок підприємства", - розповіли в банку.

Ми також розповідали, як підвищення облікової ставки до 25% вплине на заощадження українців, і які умови кредитування діятимуть у банках уже з 1 червня.