Платити будемо більше? Як зміняться тарифи на газ у лютому

Що буде з тарифами у лютому? / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У лютому вартість тарифів буде переважно такою ж як і у січні, одна газопостачальна компанія ціну на газ навіть знизила.

Про це повідомляє "ГазПравда".

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Так, найвигіднішу річну пропозицію, порівняно з січнем, запропонувала компанія "ЕРУ Людям", яка знизила ціну до 7,70 грн за куб. м. Інші компанії, що свої річні пропозиції залишили на рівні:

"Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) — 7,79 грн за кубометр;

Neogas — 7,80 грн за куб. м;

"Трейд КП Луцькводоканал" — 7,88 грн за куб. м;

"Черкасигаз Збут" і "Уманьгаз Збут" — 7,89 грн за куб. м;

"Палівенерго" — 7,90 грн за куб. м;

"Енергогарантія" — 7,95 грн за куб. м.

"Нафтогаз України" свій річний тариф не змінила, становить він 7,96 грн за кубометр.

Решта компаній виставила цінники в межах 7,98 — 11,99 грн за кубометр.

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Нагадаємо, що з 1 травня 2021 року діє фіксований річний тариф, тривалість якого встановлена до 30 квітня 2022 року. Тариф дозволено лише знижувати.

Що буде з іншими тарифами

Оскільки опалювальний сезон завершиться лише в передостанній місяць весни, то тарифи на воду та електроенергію залишаться у лютому такі ж, як у січні.

Так, експерти хоч і прогнозують підвищення вартості електроенергії після закінчення опалювального сезону, бо за їхніми словами, це економічно обґрунтовано, проте у лютому українці платитимуть за світло:

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для домогосподарств, що споживають менше 250 кВт*год – 1,44 грн за 1 кВт*год;

для тих, хто споживає понад 250 кВт*год на місяць – 1,68 грн. за 1 кВт*год.

Знижка на оплату комуналки

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" пропонує своїм клієнтам знижку на газ за участь у реферальній програмі "Запроси друга". Пропозиція діє з 20 січня.

Для того, щоб отримати знижку на газ у розмірі 50 гривень, потрібно бути клієнтом "Нафтогазу" та виконати такі кроки:

увійти в особистий кабінет на сайті;

зайти на сторінку програми та ознайомитись з умовами;

надіслати унікальне посилання для участі будь-якому потенційному клієнту.

Основна умова – використання унікального посилання та споживання ним 5 куб. м. газу. Кількість нових клієнтів, яких можна запросити не обмежується.

Також ми писали про те, як "Газпром" загострює газову кризу в ЄС, а також розповідали, що загрозою для української економіки може стати зростання цін на енергоносії, що продовжується, і зниження цін на продукцію українського експорту.