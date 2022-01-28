Платити будемо більше? Як зміняться тарифи на газ у лютому

Що буде з тарифами у лютому? / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
У лютому вартість тарифів буде переважно такою ж як і у січні, одна газопостачальна компанія ціну на газ навіть знизила.
Про це повідомляє "ГазПравда".
Так, найвигіднішу річну пропозицію, порівняно з січнем, запропонувала компанія "ЕРУ Людям", яка знизила ціну до 7,70 грн за куб. м. Інші компанії, що свої річні пропозиції залишили на рівні:
- "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) — 7,79 грн за кубометр;
- Neogas — 7,80 грн за куб. м;
- "Трейд КП Луцькводоканал" — 7,88 грн за куб. м;
- "Черкасигаз Збут" і "Уманьгаз Збут" — 7,89 грн за куб. м;
- "Палівенерго" — 7,90 грн за куб. м;
- "Енергогарантія" — 7,95 грн за куб. м.
"Нафтогаз України" свій річний тариф не змінила, становить він 7,96 грн за кубометр.
Решта компаній виставила цінники в межах 7,98 — 11,99 грн за кубометр.
Нагадаємо, що з 1 травня 2021 року діє фіксований річний тариф, тривалість якого встановлена до 30 квітня 2022 року. Тариф дозволено лише знижувати.
Що буде з іншими тарифами
Оскільки опалювальний сезон завершиться лише в передостанній місяць весни, то тарифи на воду та електроенергію залишаться у лютому такі ж, як у січні.
Так, експерти хоч і прогнозують підвищення вартості електроенергії після закінчення опалювального сезону, бо за їхніми словами, це економічно обґрунтовано, проте у лютому українці платитимуть за світло:
- для домогосподарств, що споживають менше 250 кВт*год – 1,44 грн за 1 кВт*год;
- для тих, хто споживає понад 250 кВт*год на місяць – 1,68 грн. за 1 кВт*год.
Знижка на оплату комуналки
Газопостачальна компанія "Нафтогаз" пропонує своїм клієнтам знижку на газ за участь у реферальній програмі "Запроси друга". Пропозиція діє з 20 січня.
Для того, щоб отримати знижку на газ у розмірі 50 гривень, потрібно бути клієнтом "Нафтогазу" та виконати такі кроки:
- увійти в особистий кабінет на сайті;
- зайти на сторінку програми та ознайомитись з умовами;
- надіслати унікальне посилання для участі будь-якому потенційному клієнту.
Основна умова – використання унікального посилання та споживання ним 5 куб. м. газу. Кількість нових клієнтів, яких можна запросити не обмежується.
Також ми писали про те, як "Газпром" загострює газову кризу в ЄС, а також розповідали, що загрозою для української економіки може стати зростання цін на енергоносії, що продовжується, і зниження цін на продукцію українського експорту.