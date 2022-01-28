Платить будем больше? Как изменятся тарифы на газ в феврале

Что будет с тарифами в феврале? / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
В феврале стоимость тарифов будет преимущественно такой же, как и в январе, одна газоснабжающая компания цену на газ даже снизила.
Об этом сообщает "ГазПравда".
Да, самое выгодное годовое предложение, по сравнению с январем, предложила компания "ЭРУ Людям", которая снизила цену до 7,70 грн/куб. м. Другие компании, которые свои годовые предложения оставили на уровне:
- "Энерджи Трейд Групп" (ETG.UA) – 7,79 грн/куб. м.;
- Neogas – 7,80 грн. за куб. м;
- "Трейд КП Луцкводоканал" – 7,88 грн/куб. м;
- "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" – 7,89 грн/куб. м;
- Топливэнерго – 7,90 грн. за куб. м;
- Энергогарантия – 7,95 грн/куб. м.
"Нафтогаз Украины" свой годовой тариф не изменила, составляет он 7,96 грн/кубометр.
Остальные компании выставили ценники в пределах 7,98-11,99 грн за кубометр.
Напомним, что с 1 мая 2021 года действует фиксированный годовой тариф, продолжительность которого установлена до 30 апреля 2022 года. Тариф разрешается только снижать.
Что будет с другими тарифами
Поскольку отопительный сезон завершится только в предпоследний месяц весны, то тарифы на воду и электроэнергию останутся в феврале такими же, как в январе.
Да, эксперты хоть и прогнозируют повышение стоимости электроэнергии после окончания отопительного сезона, потому что, по их словам, это экономически обосновано, однако в феврале украинцы будут платить за свет:
- для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч – 1,44 грн за 1 кВт*ч;
- для тех, кто потребляет более 250 кВт*ч в месяц – 1,68 грн за 1 кВт*ч.
Скидка на оплату коммуналки
Газоснабжающая компания "Нафтогаз" предлагает своим клиентам скидку на газ за участие в реферальной программе "Пригласи друга". Предложение действует с 20 января.
Для того чтобы получить скидку на газ в размере 50 гривен, нужно быть клиентом "Нафтогаза" и выполнить следующие шаги:
- войти в личный кабинет сайте;
- зайти на страницу программы и ознакомиться с условиями;
- отправить уникальную ссылку для участия любому потенциальному клиенту.
Основное условие – использование уникальной ссылки и потребления им 5 куб. м. газа. Количество новых клиентов, которых можно запросить не ограничивается.
Также мы писали о том, как "Газпром" обостряет газовый кризис в ЕС, а также рассказывали, что угрозой для украинской экономики может стать продолжающийся рост цен на энергоносители и снижение цен на продукцию украинского экспорта.