Харчування задарма? Чим здивує українських переселенців Варшава

Уже 6 років в Польщі працюють так звані "закусочні" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, скріншот

Ще 2016 року у Варшаві запустили доволі цікавий проєкт під назвою Jadłodzielni, де місцеві жителі можуть залишати продукти, що не встигнуть використати на своїй кухні. Вони мають вигляд спеціальних холодильників, де кожен може абсолютно безкоштовно взяти необхідні продукти.

Про це інформує Warszawa19115.

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Також цими "закусочними" потрібно правильно користуватися. Зокрема, дотримуватись таких правил:

чиста та щільно закрита упаковка харчів;

товар з позначкою "придатний до" може бути з мінімальним простроченим терміном придатності;

на упаковці з будь-якою готовою їжею потрібно вказати склад страви та дату приготування;

не залишати зіпсовані продукти, сире м'ясо, страви із сирими яйцями або непастеризованим молоком.

Де саме розташовані точки Jadłodzielni?

У Варшаві на сьогодні діють 37 точок Jadłodzielni. Знайти їх можна на сайті Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa.

Bemowo

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Локація: Miejsce Aktywności Lokalnej "Dwa Jelonki", ul. Powstańców Śląskich 44.

Графік роботи: понеділок – п'ятниця: 8:00 – 18:00.

Białołęka

Локація: Ryneczek Poraje, вул. Porajów 1.

Графік роботи: цілодобово.

Ochota

Локація: OCH Dzielnia, вул. Powstańców Wielkopolskich 17.

Графік роботи: цілодобово.

Rembertów

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Локація: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plutonowych 10.

Графік роботи: цілодобово.

Wesoła

Локація: Przedszkole Domek Wesoła, на tyłach przedszkola, ul. Orzechowa.

Графік роботи: цілодобово.

Żoliborz

Локація: Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. J. Słowackiego 6/8.

Графік роботи: цілодобово.

Українцям виплатять 900 злотих

Українські переселенці у Польщі можуть розраховувати на додаткову матеріальну допомогу у розмірі 900 злотих (близько 6 тис. 206 грн).

Українцям, які приїхали до Польщі з початку повномасштабного вторгнення російських військ до нашої країни, роздадуть 10 тис. спеціальних безкоштовних карток торговельної мережі Biedronka для покупок.

Кожну таку картку поповнюватимуть на 300 злотих (близько 2,07 тис. грн) щомісяця протягом 3-х місяців. Тобто одна людина зможе отримати до 900 злотих (6,2 тис. грн.) додаткової допомоги. Проте одна сім'я зможе отримати максимум три картки на загальну суму 2,7 тис. злотих (18,6 тис. грн).

За ці гроші можна буде купити майже будь-який товар у мережі, окрім:

алкоголю;

сигарет;

текстилю;

промислових товарів та послуг (наприклад, мобільного зв'язку).

Щоб отримати картку, вам необхідно зателефонувати до спеціального фонду за місцем вашого проживання в Польщі. Номери телефонів можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, що у Польщі змінили виплати для українських переселенців у рамках програми "Сім'я 500+". Нові правила стосуються нової установи соціального страхування, яка обслуговуватиме програму, а також інших дат виплати коштів.

Раніше ми також розповідали, за що українців можуть позбавити соціальних виплат і навіть оштрафувати.