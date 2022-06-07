Питание бесплатно? Чем удивит украинских переселенцев Варшава

Уже 6 лет в Польше работают так называемые"закусочные" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот

Еще в 2016 году в Варшаве запустили достаточно интересный проект под названием Jadłodzielni, где местные жители могут оставлять продукты, не успеющие использовать на своей кухне. Они выглядят как специальные холодильники, где каждый может абсолютно бесплатно взять необходимые продукты.

Об этом информируетWarszawa19115.

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Но этими "закусочными" нужно правильно пользоваться. В частности, соблюдать следующие правила:

чистая и плотно закрытая упаковка продовольствия;

товар с отметкой "пригодный" может быть с минимальным просроченным сроком годности;

на упаковке с любой готовой пищей следует указать состав блюда и дату приготовления;

не оставлять испорченные продукты, сырое мясо, блюда с сырыми яйцами или непастеризованным молоком.

Где расположены точки Jadłodzielni?

В Варшаве сегодня действуют 37 точек Jadłodzielni. Найти их можно на сайте Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa.

Bemowo

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Локация: Miejsce Aktywności Lokalnej "Dwa Jelonki", ул. Powstańców Śląskich 44.

График работы: понедельник – пятница: 8:00 – 18:00.

Białołęka

Локация: Ryneczek Poraje, ул. Porajów 1.

График работы: круглосуточно.

Ochota

Локация: OCH Dzielnia, ул. Powstańców Wielkopolskich 17.

График работы: круглосуточно.

Rembertów

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Локация: Ośrodek Pomocy Społecznej, ул. Plutonowych 10.

График работы: круглосуточно.

Wesoła

Локация: Przedszkole Domek Wesoła, на tyłach przedszkola, ул. Оржехова.

График работы: круглосуточно.

Żoliborz

Локация: Urząd Dzielnicy Żoliborz, ул. J. Słowackiego 6.8.

График работы: круглосуточно.

Украинцам выплатят 900 злотых

Украинские переселенцы в Польше могут рассчитывать на дополнительную материальную помощь в размере 900 злотых (около 6 тыс. 206 грн).

Отмечается, что украинцам, которые приехали в Польшу с начала полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну, раздадут 10 тыс. специальных бесплатных карточек торговой сети Biedronka для покупок.

Каждую такую карту будут пополнять на 300 злотых (около 2 тыс. 070 грн) ежемесячно в течение 3-х месяцев. То есть один человек сможет получить до 900 злотых (6 тыс. 206 грн) дополнительной помощи. Однако одна семья сможет получить максимум три карты на общую сумму 2 тыс. 700 злотых (18 тыс. 620 грн).

За эти деньги можно будет купить почти любой товар в сети, кроме:

алкоголя;

сигарет;

текстиля;

промышленных товаров и услуг (например, мобильной связи).

Чтобы получить карту, вам необходимо позвонить в специальный фонд по месту вашего жительства в Польше. Номера телефонов можно найти по ссылке.

Напомним, что в Польше изменили выплаты для украинских переселенцев в рамках программы "Семья 500+". Новые правила касаются нового учреждения социального страхования, которое будет обслуживать программу, а также других дат выплаты средств.

Ранее мы также рассказывали, за что украинцев могут лишить социальных выплат и даже оштрафовать.