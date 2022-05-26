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Соцпомощь в Польше для украинцев: за что могут лишить поддержки и даже оштрафовать

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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26 мая, 11:33
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Рассказываем, что делать украинцам, которые получали социальные выплаты в Польше, а затем решили покинуть страну
В Польше рассказали, что будет с социальными выплатами украинцев, если уехать из страны
В Польше рассказали, что будет с социальными выплатами украинцев, если уехать из страны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Вынужденные украинские переселенцы, которые из-за войны выехали в Польшу, а потом решили покинуть и эту страну, рискуют остаться без ранее полученных социальных выплат и даже заплатить проценты.

Об этом пишет издание WrocLife.

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О своем выезде из Польши украинцам обязательно нужно предупредить польское Управление социального страхования (ZUS). Сообщить о своем выезде можно через платформу электронных услуг (PUE).

"Если иностранец получает от нас деньги и не сообщает о своем выезде из Польши, ему придется вернуть деньги с процентами. ZUS имеет доступ к разным государственным реестрам. Если нужно будет, мы можем использовать специальный реестр граждан Украины, который ведет пограничная служба", – рассказала региональная представительница ZUS Ивона Ковальская-Матис.

Социальные выплаты для украинцев в Польше

В Польше действует программа для украинских семей, в которых есть несовершеннолетние дети. Так, украинцы, которые приехали Польшу с 24 февраля, могут подать заявку на получение ежемесячного пособия в размере 500 злотых на каждого ребенка (чуть меньше 3 тыс. грн).

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Получить льготы могут украинцы, которые:

  • пересекли польско-украинскую границу после 23 февраля,
  • получили номер PESEL,
  • открыли банковский счет в Польше,
  • имеют польский номер телефона.

Кроме того, украинские беженцы в Польше могут рассчитывать на дополнительную материальную ежемесячную помощь от ООН в размере 700 злотых (около 4900 грн).

Обязательное условие – пересечение польско-украинской границы напрямую, а не через третьи страны. А вот иметь PESEL или банковский счет не обязательно.

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Деньги могут получить до 4 человек из одной семьи. На первого выделяется 700 злотых, а на каждого последующего – 610.

Ранее мы рассказывали, что изменится для украинцев в Европе в ближайшее время, и писали, что Болгария запускает новую программу для украинских беженцев.

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