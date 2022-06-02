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Допомогу виплачуватимуть по-новому: які зміни чекають українських переселенців у Польщі

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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2 червня, 15:16
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Зміни стосуються програми від польського уряду українським переселенцям під назвою "Сімʼя 500+"
У програмі вже розпочався новий розрахунковий період, за яким і відповідні зміни
У програмі вже розпочався новий розрахунковий період, за яким і відповідні зміни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Новий розрахунковий період (з 1 червня) за програмою "Сімʼя 500+" у Польщі розпочався зі змін. Зокрема, стосуються вони нового закладу соціального страхування, який обслуговуватиме програму, а також інших дат виплати коштів.

Про особливості подальших виплат розповів профільний портал InPoland.

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Так, відтепер виплатою допомоги займатиметься ZUS, а кожному з батьків (опікунів), які подали заяву, буде призначено дату, коли виплатять гроші.

Кошти за програмою будуть виплачуватися 4, 7, 9, 14, 18 або 20 числа кожного місяця (це дата, коли кошти вже мають бути на рахунку заявника). Коли термін виплати припадає на неробочий день, переказ буде здійснюватися заздалегідь.

Новий розрахунковий період програми триватиме з 1 червня 2022 року по 31 травня 2023 року.

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Особливості виплат фінансової допомоги

Щоб забезпечити безперервність виплат і отримувати кошти з червня 2022 року заявку потрібно було подати до кінця квітня. Однак батьки (опікуни), які подали заявку до кінця травня, можуть розраховувати на гроші на рахунку разом із компенсацією в липні. До речі, на сайті ZUS розміщений графік виплат (подачі заяви – очікувана виплата):

  • до 30 квітня – до 30 червня 2022 року;
  • з 1 по 31 травня – до 31 липня;
  • з 1 по 30 червня – до 31 серпня;
  • з 1 по 31 липня – до 30 вересня;
  • з 1 по 31 серпня – до 31 жовтня.

Допомога надходитиме на рахунок, зазначений одним із батьків або опікуном дитини.

Допомога "Сімʼя 500+": кого стосується та скільки виплачують

Українці, що приїхали до Польщі після 24 лютого, зможуть отримати допомогу "Сім’я 500+" починаючи з 26 березня.

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Програма допомоги передбачає державну підтримку сімей з дітьми. Українські родини, що мають неповнолітніх дітей на утриманні можуть подати заявку на отримання щомісячної допомоги у розмірі 500 злотих на кожну дитину (трохи менше 3,5 тис. грн).

Зазначається, що виплата допомоги не залежить від доходу родини, а подати заявку українською мовою можна на Платформі Електронних Послуг PUE ZUS.

Для подання заяви необхідно:

  • номер PESEL;
  • банківський рахунок;
  • польський номер телефону.

Раніше ми розповідали, які умови кредитування в Польщі, а також писали, скільки коштує польська "база": продукти харчування, одяг, транспорт та житло.

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