Перший в історії України: "Укрзалізниця" запустила контейнерний поїзд в Китай

З України в Китай відправився контейнерний поїзд / Фото: Колаж: Сьогодні
З України в Китай відправився перший вантажний контейнерний поїзд. На станцію призначення поїзд повинен прибути через 18 днів.
Як пише прес-служба "Укрзалізниці", поїзд Україна – Китай є частиною міжнародного вантажного залізничного сполучення Китай – Європа.
Поїзд відправився з контейнерного терміналу "ЦТС" Ліски" "Укрзалізниці", що в Києві. У складі поїзда 43 40-футові контейнери з пиломатеріалами.
За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, Україні важливо інтегруватися в світову систему мультимодальних перевезень (при якій один товар перевозиться різними типами транспорту). В ЄС частка контейнерних перевезень – близько 45%, а в Україні тільки 2,5%.
"Україна не може ігнорувати попит і потенціал мультимодальних перевезень, зокрема з азіатськими країнами – тому оновлення і розвиток інфраструктури для формату "море-залізниця" буде одним з основних завдань "Великого будівництва" в найближчі роки" , – зазначив Олександр Кубраков.
Між Україною та Китаєм вже давно тривали переговори щодо розвитку експортного потенціалу.
"Укрзалізниця" показала нові вагони
Пасажирам обіцяють:
- пеленальні столики;
- блокування дверей купе з сигналізацією;
- чотири розетки;
- вісім портів USB в кожному купе.
Також "Укрзалізниця" представила вагон-трансформер. Вагони обладнані системою кондиціонування повітря з роздільним регулюванням температури по кожному купе, а також:
- системою пожежної сигналізації та пожежогасіння;
- системою відеоспостереження;
- вакуумними туалетами.
До кінця року планується випустити ще 43 таких вагони після капітального ремонту. Надалі щороку модернізуватимуть по 100 таких вагонів.
В рамках презентації були також представлені й інші модернізації рухомого складу:
- електропоїзд FLIRT Ukraine виробництва компанії Stadler (Швейцарія);
- дизельний потяг ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ, Україна);
- концепт оновленого плацкартного вагона від "Укрзалізниці" у співпраці з НВП "Рост".
Нагадаємо, на Київській дитячій залізниці почав курсувати рarty вагон для активного дитячого відпочинку. Раніше, до Дня Незалежності України, УЗ запустила потяг ГогольTRAIN.