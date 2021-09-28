Первый в истории Украины: "Укрзализныця" запустила контейнерный поезд в Китай

Из Украины в Китай отправился контейнерный поезд / Фото: Коллаж: Сегодня

Из Украины в Китай отправился первый грузовой контейнерный поезд. На станцию назначения поезд должен прибыть через 18 дней.

Как пишет пресс-служба "Укрзализныци", поезд Украина – Китай является частью международного грузового железнодорожного сообщения Китай – Европа.

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Поезд отправился с контейнерного терминала "ЦТС "Лиски" "Укрзализныци", что в Киеве. В составе поезда 43 40-футовые контейнеры с пиломатериалами.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, Украине важно интегрироваться в мировую систему мультимодальных перевозок (при котором один товар перевозится разными типами транспорта). В ЕС доля контейнерных перевозок — около 45%, а в Украине только 2,5%.

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"Украина не может игнорировать спрос и потенциал мультимодальных перевозок, в частности с азиатскими странами — поэтому обновление и развитие инфраструктуры для формата "море-железная дорога" будет одной из основных задач "Большого строительства" в ближайшие годы", — отметил Александр Кубраков.

Между Украиной и Китаем уже давно продолжались переговоры по развитию экспортного потенциала.

"Укрзализныця" показала новые вагоны

Пассажирам обещают:

пеленальные столики;

блокировку дверей купе с сигнализацией;

четыре розетки;

восемь портов USB в каждом купе.

Также "Укрзализныця" представила вагон-трансформер. Вагоны оборудованы системой кондиционирования воздуха с раздельным регулированием температуры по каждому купе, а также:

системой пожарной сигнализации и пожаротушения;

системой видеонаблюдения;

вакуумными туалетами.

До конца года планируется выпустить еще 43 таких вагона после капитального ремонта. В дальнейшем каждый год будут модернизировать по 100 таких вагонов.

В рамках презентации были также представлены и другие модернизации подвижного состава:

электропоезд FLIRT Ukraine производства компании Stadler (Швейцария);

дизельный поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ, Украина);

концепт обновленного плацкартного вагона от "Укрзализныци" в сотрудничестве с НПП "Рост".

Напомним, на Киевской детской железной дороге начал курсировать рarty вагон для активного детского отдыха. Ранее, ко Дню Независимости Украины, УЗ запустила поезд ГогольTRAIN.