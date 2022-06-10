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Переполох на ринку пального: газ і дизель знову зросли в ціні

Уляна Лебич
10 червня, 12:50
Розповідаємо, що відбувається з наявністю та вартістю бензину на провідних українських заправках

Бензин знову зріс у ціні / Фото: Getty Images, уніан

На більшості українських АЗС немає в наявності газу, в кого він є, то дещо дорожчий, ніж, приміром, кілька днів тому. Зросло в ціні також і дизельне пальне.

Сайт "Сьогодні" розповість вам, скільки коштує пальне на провідних українських заправках.

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Так, за даними AutoRia, середня вартість (станом на 10 червня) А-95+ в Україні становить 52,33 грн (ще 7 червня цей показник був 52 грн за літр), А-95 – 50,26 грн (7 червня коштував 50,28 грн), А-92 – 49,59 грн (7 червня була 49,63 грн), ДП – 56,66 грн (7 червня було 56,57 грн), газ – 41,91 грн (за день 9 червня він подорожчав на 34 копійки, однак 7 червня торгувався за тією ж ціною).

Скільки коштує пальне на українських АЗС?

АЗС і вид пальногоАЗС ОККОАЗС WOGАЗС UPGАЗС Shell
А-95 +52 грн---
А-9551 грн51 грн48,90 грн45,68 грн
А-92----
ДП57 грн57 грн5657,99 грн
газ42 грн---

Що буде з вартістю пального влітку?

За словами директора консалтингової компанії "А-95", передумов для раптових стрибків цін на пальне наразі немає – трейдери й заправні стації мають свої запаси.

Як каже експерт, найкритичніший сценарій, про який зараз говорять західні аналітики, – це можливе подорожчання бареля нафти до 140-150 доларів. Лише в такій ситуації буде значне здорожчання на АЗС.

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"Поки маємо 120-125 доларів за барель, таких передумов немає", – акцентував Сергій Куюн.

Нагадаємо, що не лише українці відчувають негативні зміни на світовому ринку, зокрема подорожчало пальне у Великій Британії. В автосервісній компанії RAC підрахували, що за повний бензобак водіям доведеться вперше заплатити понад 100 фунтів стерлінгів (3,7 тис. грн за 55 літрів бензину), а за дизель – понад 103 фунти (3,8 тис. грн).

Раніше ми писали, за скільки українцям продають бензин "з рук".