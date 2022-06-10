Переполох на рынке топлива: газ и дизель снова выросли в цене

Бензин снова вырос в цене / Фото: Getty Images, УНИАН

На большинстве украинских АЗС нет в наличии газа, у кого он есть, то дороже, чем, например, несколько дней назад. Выросло в цене также и дизельное горючее.

Сайт "Сегодня" расскажет вам, сколько стоит топливо на ведущих украинских заправках.

Реклама

Так, по данным AutoRia, средняя стоимость (по состоянию на 10 июня) А-95+ в Украине составляет 52,33 грн (еще 7 июня этот показатель был 52 грн за литр), А-95 – 50,26 грн (7 июня стоил 50,28 грн), А-92 – 49,59 грн (7 июня была 49,63 грн), ДТ – 56,66 грн (7 июня было 56,57 грн), газ – 41,91 грн (за день 9 июня он подорожал на 34 копейки, однако 7 июня торговался по той же цене).

Сколько стоит топливо на украинских АЗС?

АЗС и вид топлива АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell А-95+ 52 грн - - - А-95 51 грн 51 грн 48,90 грн 45,68 грн А-92 - - - - ДТ 57 грн 57 грн 56 57,99 грн газ 42 грн - - -

Что будет со стоимостью горючего летом?

По словам директора консалтинговой компании "А-95", предпосылок для внезапных скачков цен на горючее пока нет – у трейдеров и заправочных станций есть свои запасы.

Как говорит эксперт, наиболее критичный сценарий, о котором сейчас говорят западные аналитики, – это возможное подорожание барреля нефти до 140-150 долларов. Только в такой ситуации будет значительное удорожание на АЗС.

Реклама

"Пока имеем 120-125 долларов за баррель, таких предпосылок нет", – акцентировал Сергей Куюн.

Напомним, что не только украинцы чувствуют негативные изменения на мировом рынке, в частности, подорожало горючее в Великобритании. В автосервисной компании RAC подсчитали, что за полный бензобак водителям придется впервые заплатить более 100 фунтов стерлингов (3,7 тыс. грн за 55 литров бензина), а за дизель – свыше 103 фунтов (3,8 тыс. грн).

Ранее мы писали, за сколько украинцам продают бензин "с рук".