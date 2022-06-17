Переполох на чорному ринку – долар знову зростає в ціні

Скільки коштує долар 17 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку вже котрий день показує свою нестабільність, валюта все шукає для себе точку опори. 17 червня вона зафіксувалася на рівні, вищому на 2 коп., ніж попереднього дня (продаж).

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Так, станом на ранок пʼятниці, 17 червня, середній курс продажу становив 35,71 грн, а середній курс купівлі – 35,54 грн.

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти, - 35,5 грн/дол., а найвищий – 36 грн/дол.

Динаміка курсу долара 17 червня

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Чого чекати від курсу найближчим часом?

Як розповів раніше в коментарі "Сьогодні" фінансовий аналітик Олексій Кущ, до курсу, який є наразі, у найближчі півроку може додатися ще 15% – девальвація. Восени стрибок курсу до 40 грн/дол. Кущ вважає абсолютно реальним.

І згодом гривня навряд чи зміцниться вище за 30 грн/дол., за словами економіста – це практично неможливо.

"Мало того, що це неможливо, це ще й не бажано. Тому що відновлення економіки – це підвищений попит на імпорт, насамперед технологічний та інвестиційний. Плюс нам потрібно буде підтримувати своїх експортерів, для чого потрібна невелика плавна девальвація", – пояснює Кущ.

Раніше ми розповідали, чому гривню чекає неминуче падіння, а також писали, яку заміну долару та євро знайшли в Україні.