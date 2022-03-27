Пенсія на картку: як перевести виплати з "Укрпошти" в банк під час війни

Пенсіонери можуть отримувати виплати як на пошті, так і на картку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українці, що змушені були терміново виїхати із зони бойових дій в іншу область, можуть переоформити отримання пенсій на картку в банку.

Як розповіла глава Мінсоцполітики Марина Лазебна в інтерв’ю агенції "РБК-Україна", ця послуга доступна для громадян, які раніше отримували виплати у відділенні "Укрпошти". Для тих, кому гроші приходили на рахунок, усе залишиться без змін.

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Кому виплачують пенсії?

Вимушені переселенці можуть скористатися спеціальним механізмом централізованого нарахування й виплати соцдопомоги. Для цього послуговуються Єдиною інформаційною системою соціальної сфери.

Уже виплатили пенсії жителям Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Київської областей. Міністерство перераховує гроші в Ощадбанк, а банк уже нараховує на картки клієнтам.

Грошовий переказ замість відділення "Укрпошти" можна отримати у відділеннях Ощадбанку. Слід прийти з паспортом та індивідуальним податковим номером (РНОКПП) в банк і оформити отримання пенсії упродовж 60 днів.

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Послугу переадресації можна замовити на гарячій лінії "Укрпошти" за номером 0-800-300-545. Після цього – відкрити рахунок у банку, на який надходитиме пенсія, та заповнити відповідну заяву. Із заявою слід прийти до найближчого відділення Пенсійного фонду, де завершать процедуру переоформлення.

Переадресація пенсій

Сайт "Сьогодні" публікував інформацію про актуальну послугу з переадресації від "Укрпошти". Люди, які отримують пенсії, субсидії та соціальну допомогу, але змушені були змінити місце проживання через війну, продовжать отримувати гроші вже за новою адресою.

Послуга переадресації передбачає можливість отримання як адресного доставлення пенсій, так і на поштове відділення. Оформити її можна телефоном або онлайн. На кожен вид виплати слід заповнювати окрему анкету.

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Деяким українцям держава нарахує пенсію авансом. Мовиться про шість областей, де ведуться найзапекліші бойові дії. Окрім цього, декому нараховуватимуть підвищені виплати.