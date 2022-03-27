Пенсия на карту: как перевести выплаты из Укрпочты в банк во время войны

Пенсионеры могут получать выплаты как на почте, так и на карту / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинцы, вынужденные срочно выехать из зоны боевых действий в другую область, могут переоформить получение пенсий на карту в банке.

Как рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная в интервью РБК-Украина, эта услуга доступна для граждан, ранее получавших выплаты в отделении Укрпочты. Для тех, кому начисления приходили на счет, все останется без изменений.

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Кому выплачивают пенсии?

Вынужденные переселенцы могут пользоваться особым механизмом централизованного начисления и выплаты соцпомощи. При этом используют Единую информационную систему социальной сферы.

Уже выплатили пенсии жителям Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областей. Министерство перечисляет деньги в Ощадбанк, а банк начисляет на карты клиентам.

Денежный перевод вместо отделения Укрпочты можно получить в отделениях Ощадбанка. Следует прийти с паспортом и индивидуальным налоговым номером (РНОКПП) в банк и оформить получение пенсии в течение 60 дней.

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Услугу переадресации можно заказать по горячей линии Укрпочты по номеру 0-800-300-545. После этого открыть счет в банке, на который будет поступать пенсия и заполнить соответствующее заявление. С заявлением следует прийти в ближайшее отделение Пенсионного фонда, где будет завершена процедура переоформления.

Переадресация пенсий

Ранее "Сегодня" публиковал информацию об актуальной услуге переадресации от Укрпочты. Люди, получающие пенсии, субсидии и социальную помощь, но вынужденные изменить место жительства из-за войны, продолжат получать деньги уже по новому адресу.

Услуга переадресации предусматривает возможность получения как адресной доставки пенсий, так и на почтовое отделение. Оформить ее можно как по телефону, так и онлайн. На каждый вид выплат следует заполнять отдельную анкету.

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Некоторым украинцам государство выплатит пенсию авансом. Речь идет о шести областях, где ведутся самые ожесточенные боевые действия. Кроме этого, некоторым людям будут начислять повышенные выплаты.