Пенсійний фонд створив мобільний додаток – що доступно українцям

Для українських пенсіонерів створили мобільний додаток / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Пенсійний фонд України створив спеціальний мобільний додаток для українців, де можна дізнатися все про свою пенсію.
Про це повідомляє прессслужба ПФУ.
У програмі можна дізнатися не лише розмір своєї пенсії, а й контролювати сплату ЄСВ та нарахування страхового стажу, бачити розмір своєї зарплати та подавати заяви на зміни у пенсійній справі.
Завантажити додаток можна як на IOS, так і на Android, він так і називається – "Пенсійний фонд".
Він допоможе не лише пенсіонерам, а й працюючим українцям, наприклад, дасть можливість контролювати свого роботодавця щодо дотримання умов трудового договору.
Зараз через програму можна отримати доступ до:
- електронних сервісів Пенсійного фонду України;
- даних персональної облікової картки: інформації про заробітну плату, готівковий страховий стаж, сплачений на свою користь внескам та інше;
- додаткового контролю за сплатою страхувальниками страхових внесків;
- електронної трудової книжки;
- листків непрацездатності;
- даних електронної пенсійної справи;
- верифікації документів, довідок, сформованих у власному електронному кабінеті.
Українці можуть подати заяву на призначення або перерахунок пенсій онлайн, подати заявку на оформлення пенсійного посвідчення, а також:
- надавати дані для внесення змін до пенсійної справи;
- отримувати та завантажувати електронні документи з Реєстру застрахованих осіб;
- подавати звернення;
- відстежувати стан обробки звернень до ПФУ;
- отримувати та переглядати повідомлення ПФУ.
Правила виходу на пенсію
В Україні змінили правила виходу на заслужений відпочинок. Тепер деякі категорії громадян можуть зробити це раніше на півтора року.
Це можливо за наявності повного страхового стажу, у разі розірвання трудового контракту зв'язку зі скороченням штату чи ліквідацією компанії.
Для цього співробітник має стати на облік держслужби зайнятості, і якщо йому не знайдуть відповідну роботу або він не відповідатиме займаній посаді за станом здоров'я, то зможе раніше почати отримувати пенсію.
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